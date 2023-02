A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a legtöbb jelzést Székesfehérvárról és a vármegyeszékhely közeli településekről kapta, illetve a Velencei-tótól. Leginkább útra, vezetékekre dőlt fák miatt kérték a katasztrófavédelem segítségét, de helyenként épületeket is megrongált a szél.

Ami a vezetékeket illeti, azok néhány esetben el is szakadtak, így fennakadások keletkeztek az áramellátásban és a közlekedésben is. A megyében szombat délután több mint ezer fogyasztási helyen nem volt átmenetileg áram. Így volt ez Zámolyon is, ahol a vihar nem okozott jelentősebb fizikai károkat, ám a település több részén szombat reggeltől vasárnap délelőttig szünetelt az áramellátás. Sallai Mihály polgármester ezért szombat estére felfűttette a Szép Ilonka faluházat, hogy azok, akik az áramkimaradás miatt fűtés nélkül maradtak, odamehessenek. Összesen egy helybeli házaspár élt a lehetőséggel.

Az épületeket tekintve lakóház, áruház, irodaház és kollégium rongálódott meg, valamint több épület lemez-, cserép- és zsindelyfedésű tetőszerkezetét, illetve homlokzatát megbontotta a viharos szél a vármegyében.

"Székesfehérváron egy áruház lemeztetejét körülbelül száz négyzetméteren felszakította a szél. A lógó, balesetveszélyes részt a tűzoltók spaniferrel leszorították. A vármegyeszékhelyen irodaház lemezfedését, kollégium homlokzatát és iskola tetőhéjazatát is megrongálta a vihar, Sárbogárdon pedig óvoda épületére dőlt egy fa” – tudtuk meg a katasztrófavédelemtől.

Soponyán egy régi építésű lakóház csúcsfala leomlott. A balesetveszélyes részt elkerítették, az idős férfinak az önkormányzat biztosított szállást – tájékoztatott ugyancsak a katasztrófavédelem. Telefonos érdeklődésünkre a soponyai önkormányzattól megerősítették a hírt, miszerint a hétvégi viharos erejű szél megrongált egy lakóházat a településen. A házban tartózkodó lakónak szerencsére nem esett baja. Az önkormányzat azonnal gondoskodott a benne lakó férfi ideiglenes elhelyezéséről.

– Egy üres önkormányzati bérlakásban kapott elhelyezést. A megoldást keressük, úgy tűnik, hogy bár nem minősítette életveszélyessé hivatalos eljárásban az építési hatóság, a helyszíni szemrevételezés alapján a családi ház már nem lakható. A férfi elhelyezése egyelőre biztosított, az önkormányzat pedig – a Kálozzal közösen működtetett szociális ellátórendszerrel – keresi a megfelelő és megnyugtató megoldást a továbbiakra nézve –tudtuk meg Vágó Árpádtól, a település aljegyzőjétől.

Ezenkívül vasúti sínre dőlt egy 15 méteres fa Aba-Belsőbárándnál, amelynek következtében az arra haladó személyvonat nem tudott továbbmenni. A tűzoltók két motoros láncfűrész segítségével tudták megtisztítani az érintett szakaszt, a vonat pedig folytathatta útját. Továbbá a börgöndpusztai vasútállomásnál két vágány között dőlt elektromos vezetékre egy nyárfa.

Csákberényben a Hősök terén álló buszvárót fordította ki a szél, bár ahogy azt Vécsei László polgármester kérdésünkre elmondta, az alapvető probléma abból fakadt, hogy annak idején nem megfelelően rögzítették azt a térkövet, amelybe az üvegbeálló lábait fúrták. Némileg szerencsétlen módon a váró pont szélirányban nyitott, így a nagy erejű széllökések a buszváróba belekapaszkodva azokat a térkőkockákat fordították ki a földből, amikbe a beálló lábai voltak rögzítve. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az üveg nem törött el, így azt csak talpra kell állítani, és ha a napokban nem lesz túl hideg, vissza is tudják betonozni a helyére.

Fejér megye nagy részén a legmagasabb, piros riasztás volt érvényben az erős szél miatt, de az országnak nem volt olyan pontja, amelyet ne érintett volna a szélsőséges időjárás, minden vármegyében keletkeztek károk. A legtöbb munkát Somogy, Baranya és Tolna vármegyében adta a szél a tűzoltóknak.

Fejérben a katasztrófavédelemhez még hétfő reggel és délelőtt is érkeztek bejelentések a szombati szélvihar okozta károk miatt. Ezek többnyire szintén fakidőlések voltak.