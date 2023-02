Mindhárom eset Székesfehérvár különböző pontjain történt és a károsult járműtulajdonosok vagy nem tartózkodtak az incidenskor az autójukban, vagy igen, de mire észbe kaptak volna, már el is hajtott a tettes. Az első ilyen bejegyzés szerint a Sarló utcai gyógyszertárnál nekihajtottak egy Mazda típusú személygépjárműnek, aminek egy része eléggé meg is rongálódott. Az esetet szerencsére látta valaki, ahogy az elkövető rendszámát is, és azonnal jelentette az Autóőrszem névre hallgató applikációban, ami lényegében egy bejelentő alkalmazás. Itt bárki jelezheti észrevételeit, csupán annyi szükséges, hogy az érintett autó rendszámát tudja, majd azt megadva különböző pontok közül választhat, de akár saját üzenetet is írhat. Időközben a hozzászólásokból kiderült, hogy eljutott a jelzés a megkárosított autó tulajdonosához is, így valamivel egyszerűbb dolga lesz kideríteni, hogy ki volt az, aki meghúzta az autóját. A másik esetben, amikor egy Nissan típusú személygépjárműben okoztak károkat parkolás közben a Távirda utcában, szintén megvan a tettes rendszáma, így ismét könnyebb a dolga a tulajdonosnak. De mi a helyzet akkor, ha már csak a "lezúzott" autónkat látjuk meg, és senki sem jelentette, hogy látott volna bármit is? Így járt ugyanis egy harmadik autós.

Mivel sajnos időről időre előfordulnak a fent említett esetek, a rendőrség egy korábbi tájékoztatásában ismertette, hogy ők csak akkor tudnak intézkedni, ha a sértett fél feljelentést vagy bejelentést tesz, melynek tartalmaznia kell minden olyan információt, ami a rendelkezésére áll: a bűncselekmény vagy szabálysértés részletes leírását, lehetséges bizonyítékait, az esetleges tanúk nevét, és amennyiben ismert, elérhetőségét.

Ezen kívül ami még segíthet, az a teljes körű casco biztosítás. Ez fedezi ugyanis ilyen esetben az anyagi károkat.