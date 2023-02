Piros és zöld sávok virítanak a fehér színű házon, Mohán, ám ez alkalommal senkit sem a nemzethez tartozás torokszorongató érzése fog el, a szeretett jelet látva, hanem méreg, ugyanis a szociális épület falán nem egy tábla vagy egy zászló a magyar trikolor, hanem egy rongáló keze munkája.

A cselekménnyel kapcsolatban Kovács Sándornét kérdeztük. A polgármester elmondta: -Nem tudjuk, hogy ki és miért tette ezt, így azt sem, hogy mi volt ezzel a célja. Nem volt semmilyen esemény, fenyegetés, vagy bármi, ami indokolhatná a történteket és nem is vállalta senki magára.

Mivel a település szociális ellátó központjának Fő utcán álló épületét rongálták meg, azt is megkérdeztük, hogy volt-e esetleg valaki, akinek támogatási kérelmét, kérvényét elutasították és esetleg így állt bosszút az elkövető? De azt is, hogy köztéri kamerák segítik-e az eset felderítését, az elkövető kilétének felfedését? Kovács Sándorné úgy fogalmazott: -Nem volt semmi olyan jellegű eldöntendő kérvény, amit elutasíthattunk volna, így ez nem lehet az oka a rongálásnak. A másik kérdésre válaszolva, Mohán nincsenek köztéri kamerák, így nem is rögzíthették az esetet.

Talán más módon fény derül majd a kiváltó okokra és az elkövető személyére. Annyi már biztos, hogy a település önkormányzata feljelentést tett a Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányságon ismeretlen tettes ellen. Jó lenne minél előbb pontot tenni az ügy végére, ugyanis ebben az épületben nem csak a házigondozást végző hölgy aggódhat, hanem azok az idősek is, akiknek gyakran van a megbélyegzett épületben szervezett, közös programja.

A talán festékdobozból öntött piros és a sötétzöld ív, melyek közül az előbbi a redőny sarkán is keresztülhalad, még látható lesz egy ideig, de mint megtudtuk, abban a pillanatban, ahogy az időjárás engedi, átfestetteti a falat az önkormányzat.