Milyen perre készülnek most?

A bíróság előtti – személyiségi jogsértés megállapítása és sérelemdíj megfizetése iránti – polgári per még a kezdeti szakaszában van, ügyvédi irodánk a keresetlevelet 2022. július 1. napján, a kutyatámadás hároméves évfordulóján terjesztette elő. A polgári per elhúzódásáról tehát egyelőre nem beszélhetünk, a károkozó alperesek és felelősségbiztosítójuk eddigi magatartása az, amely a kárrendezés elhúzódását és végső soron a bírósági per megindítását is eredményezte. Az alperesek és felelősségbiztosítójuk eddigi magatartása alatt elsősorban azt értem, hogy mind a peren kívüli levelezések, mind a bíróság előtti perben azt – a jog szempontból egyébként megalapozatlan – álláspontot képviselik, hogy a kutyatámadás során megsérült kislány egészségügyi és járulékos kárai, személyét és személyiségét ért hátrányok a szülőknek semmilyen kárt, vagy hátrányt nem okoztak, tehát lényegében azt állítják, hogy a kutyatámadással a szülőknek semmilyen személyiségi jogi kára nem keletkezett. Bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt alperesek részéről is furcsán hat ez a fajta hozzáállás és peres érvelés, de egy piacvezető biztosítótársaságtól már egészében abszurdnak mondható. A felek számára kielégítő és megnyugtató kárrendezés eddigi elmaradása tehát ennek tudható be: a biztosítótáraság különböző hivatkozási alapokon mérsékelni igyekszik saját, vagyoni helytállási kötelezettségének mértékét, a bűncselekményt elkövető károkozók pedig kényszeredetten igazodnak biztosítójuk nyilatkozataihoz. Egyebekben külön is érdekes, hogy a perbeli információk szerint, a biztosítótársaságnál a felelősségbiztosítási szerződés alapján rendelkezésre álló vagyoni fedezet számottevően meghaladja a károsult felperesi család teljes követelését. Tudomásunk szerint a kutyatulajdonosok egyéb kutyáival összefüggésben a büntetőeljárással párhuzamosan egyéb hatósági eljárás is folyamatban volt az állattartás körülményeinek és az ebek veszélyességének vizsgálata érdekében.