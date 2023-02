Több móri, illetve Mór környéki közösségi csoportban téma, hogy sok bűncselekmény történik, de mintha fű alatt történne, mindenki hallgat róla. Példának okáért a Mór és Környéke csoportban szerepel a kommentek között olyan, hogy Móron a Wekerle úton idős házaspárt raboltak ki két hete. Egyes vélemények szerint a Martinovics és a Kert utcában is voltak tolvajok, sőt az egyik hozzászóló állítja, hogy december óta több mint 20 helyen jártak betörők. Volt, ahol találkoztak az ott lakóval, ezért elfutottak, de volt olyan is, ahová kétszer egymás után is benéztek. A Velegi úton tárolókat feszítettek fel és a sor folytatható. Az egyik hozzászóló szerint megtörtént, hogy a rendőr az egyik üggyel kapcsolatban azt mondta, kerüljék el a pánikkeltést, ne tegyenek fel a közösségi oldalra ilyen tartalmakat.

Megkérdeztük ezzel kapcsolatban a Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányságot. A sajtószóvivő úgy fogalmazott: -A rendőrségnek nem feladata az online közösségi oldalakon megjelenő tartalmak, hozzászólások, magánvélemények valóságtartalmának ellenőrzése. A vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában az említett 20 esetszámról a Móri Rendőrkapitányságnak nincs tudomása. A jelzetthez képest jóval kisebb számban érkezett bejelentés az elmúlt két hónapban a rendőrkapitányságra betörésről, annak kísérletéről, illetőleg egy esetben rablásról. Ez utóbbi egy hete történt a Wekerle úton. A hatóság tudomására jutott bűncselekmények kapcsán büntetőeljárások indultak ismeretlen tettesekkel szemben. Az eljárások jelenlegi szakaszában a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást adni nem áll módunkban. Az Ön által említett Velegi úti tárolók felfeszítéséről a rendőrségnek nincs tudomása, azzal kapcsolatban bejelentés vagy feljelentés válaszadásunkig nem érkezett a rendőrségre.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A közösségi oldalon említett ügyek jelentős része tehát valóban megtörtént, legfeljebb a lakosság tájékoztatása nem megfelelő. Talán így történhet, hogy útnak indulnak olyan városi legendák, mint például a Velegi úti tárolók feltörése, amiről nem is érkezett bejelentés. De az is lehet, hogy a károsultak nem tartották érdemesnek bejelenteni, mondván, hogy úgysem lesz meg a tolvaj.

A közbiztonságon tehát dolgoznak az ehhez értő szakemberek és egyeztetnek a város vezetésével, tudtuk meg a szóvivőtől, aki azt írta: -A Móri Rendőrkapitányság feladatainak ellátása során folyamatosan együttműködik a helyi önkormányzati szervekkel, a civil, és gazdálkodó szervezetekkel és az állampolgárokkal. Példaként említendő, hogy a napokban személyes egyeztetés történt a móri polgármester és a kapitányságvezető között a betöréses lopások ügyében, amelyről Fenyves Péter a közösségi oldalon tájékoztatást is adott.

Mór a harmadik legnépesebb város a vármegyében, ám a körülötte lévő falvakban is vannak problémák a köz-, illetve a vagyonbiztonságot illetően. Csákberényben például egy zártkerti háztulajdonos konyhakész tűzifáját lopták autóval, és nem éjjel, hanem este hétkor. A tolvajok észrevették a kamerát, de nem estek kétségbe, hanem inkább közelebb mentek, hogy egy lámpa segítségével ellenőrizzék valódi kamera-e, vagy csak ál? A ház, illetve a tűzifa tulajdonosa be is jelentette ez esetet és kamerafelvétel is készült, amit a háztulajdonos ki is tett a közösségi oldalra. A felvétellel kapcsolatban azt mondta neki a rendőr, hogy óvatosan bánjon a videó közzétételével, mert sérti az elkövetők személyi jogait.

Ezzel kapcsolatban megkérdeztük, hogy tudnak-e erről az ügyről, hogy jellemző-e, illetve, hogy megemelkedett energiaárak miatt nőtt-e az ilyen jellegű jogsértések száma? A rendőrség válaszából kiderül: - A Csákberényben elkövetett tűzifa eltulajdonítással kapcsolatban szabálysértési eljárás indult a rendőrségen. Ugyanakkor falopások miatt indult rendőrségi eljárások számának növekedéséről nem tudunk beszámolni Mór várost és vonzáskörzetét illetően, vagyis az esetszámok az előző évek hasonló időszakához viszonyítva nem kirívóak. A falopás témakörét érintő további statisztikai jellegű kérdéseire vonatkozóan tájékoztatjuk, hogy a rendőrség ilyen kimutatásokat nem vezet.

Megkérdeztük azt is, hogy milyen büntetéssel kell számolnia annak, aki fát lop ez erdőről, vagy éppen magánterületről, akár egy tárolóból? A válaszokból kiderül: -Minden jogsértés, szabálysértés, bűncselekmény egyedi ismérvekkel rendelkezik. Azok teljeskörű vizsgálatát követően tudja csak a rendőrség a hatáskörébe tartozó cselekményt a hatályos jogszabályok alapján szankcionálni, azaz szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményezni. A büntetőeljárásokkal kapcsolatos ítéletekről, büntetésekről a bíróság tud választ adni kérdéseire.

Megkérdeztük, hogy volt, van-e olyan ügy, amelynek során tetten érték, illetve elkapták a fát lopó tolvajokat, ám választ erre nem kaptunk, ahogy arra sem, hogy valóban úgy van-e a videóval kapcsolatos szabály, hogy a felvétel miatt nem a tolvaj van veszélyben, hanem a sértett, a károsult?

A megelőzéssel kapcsolatban a rendőrség válaszában ez áll: -A rendőrség a bűncselekmények elkerülése, megakadályozása érdekében együttműködést kér a lakosságtól, illetve azt, hogy minden gyanús körülményről tegyenek bejelentés a rendőrségre, és ne legyenek közömbösek, valamint, hogy ne csupán a saját értékeiket védjék, hanem egymásét is. Amennyiben huzamosabb ideig nem tartózkodnak otthon, távollétükről a közösségi oldalakon ne számoljanak be, hollétükkel kapcsolatos tartalmat ne posztoljanak, vagy már csak akkor tegyék, ha hazaérkeztek.