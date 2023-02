Az egyik közösségi oldal Mór és Környéke névre keresztelt csoportjában többen is említettek betöréseket, lopást, melléképületek, garázsok, tárolók felfeszítését, vagy akár rablást. Többen összeesküvés elméleteket is gyártottak azzal kapcsolatban, hogy kinek áll érdekében az, hogy ezekről az esetekről ne cikkezzenek akár mindennap az újságok. Ezekről korábban beszámolt lapunk is, a rendőrség kommunikációs szolgálatának válaszait ismertetve az olvasókkal. Ám Fenyves Péter is látta a bűncselekményekről szóló polémiát a csoportban, ezért a város és saját oldalán úgy fogalmazott:

-Tavaly, vagyis 2022. december közepe óta több betörés történt városunkban. Karácsony és szilveszter között 8 esetben, az elmúlt héten 3 alkalommal történt betörés lakóházakban. Ezek a cselekmények felforgatták békés mindennapjainkat. Minkét elkövetéses időszakban felkerestem Sági János Rendőrkapitányt tájékoztatást kérve az eseményekről. A lakossági bejelentéseket követően azonnal megkezdődtek a helyszínelések a nyomozati cselekmények az elkövetők felderítése érdekében. Egyúttal a rendőrkapitány megerősített járőrszolgálatot rendelt el településünkön. Kérem a lakosságot, hogy különös figyelemmel legyenek a környezetünkben történő szokatlan cselekményekre és az idegen személyek megjelenésére. Bármilyen rendellenességet észlelnek, tegyenek bejelentést a rendőrségen hétközben munkaidőben 7.30-16.00 között a 06 22 407 063-as telefonszámon, egyéb időben azonnal hívják a 112-es számot.

Fenyves Péter hozzátette: -Minden észlelt adat, körülmény segíti a nyomozást. A betörések közvetlen körülményeire tekintettel a nyomozás sikere érdekében további információ nem adható. Kérem, hogy különös gondossággal zárjuk ingatlanjainkat, azoknál a lakásoknál, ahol van kamera rendszer minden esetben működtessék. Elutazásuk esetén ne tegyenek fel képeket a közösségi oldalakra a tartós távollétükről.

A nyomozás sikerének érdekében, vagyis közvetetten a bűnfelderítés és a jövőre gondolva, a bűnmegelőzés okán van a szokásosnál is nagyobb csend az esetek körül.

Sajnos a gond máshol is jelen van. Csákberényben fát loptak és rendszeresen jár egy autó a szokásosnál lényegesen lassabban a település utcáin.

De Nagyveleg vezetője is közleményt adott ki. Kosárszki József azt írta: -Sajnálattal kell közölnöm, hogy településünkön ismeretlen gépjárművekből próbálják idegenek kifigyelni, hogy melyik házhoz tudnak betörni. A mai napon már tettlegességig fajult a dolog. Egy gépjárműből több személy azzal az indokkal ment be magánterületre, hogy tetőt szeretnének javítani egy létra segítségével. Természetesen a tulajdonos és én is bejelentést tettem a rendőrségnek, akik az intézkedést megkezdték. Kérek mindenkit ezúton is, hogy figyeljenek értékeikre, tartsák zárva ingatlanjaikat, valamint járjanak körültekintően! Ha idegen, lassan haladó, “bámészkodókat” látnak, tárcsázzák a 112-t és tegyenek bejelentést!

A lassan haladó, pásztázó autókra tehát mindenképpen érdemes figyelni. A rendszámot és a pontos időt is felírhatjuk, mert az később nagy segítség lehet a nyomozás során.