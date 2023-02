A baleset február 15-én, szerdán, a késő délutáni órákban történt, a részletekről akkor mi is beszámoltunk. A Ripost most egy szemtanút is talált, aki a közösségi oldalon megírta: két autóval a karambol előtt haladt. Amint meglátta, mi történt, habozás nélkül félreállt, kipattant az autójából és a bajba jutottak, a sérültek segítségére sietett több másik szemtanúval együtt. Úgy emlékezett vissza, hogy az Opelben ülő egyik személy fejsérülést szenvedett. Őt távolabb húzták az autótól, mert erős benzinszag volt, illetve a fagyálló ömlött a kocsiból. És valószínűleg az üzemanyag is.

Hozzátette, hogy bár ezen a szakaszon rengeteg a baleset a besorolás miatti "kakaskodásokból" kifolyólag, ezúttal valószínűleg más okozta a bajt.

Itt most kivételesen figyelmetlenség történt.

"Az illető 70 kilométeres sebesség körül jött, oldalra nézett, aztán vissza és fékezés nélkül elkapta az Opel hátulját, ami még két autót megtolt. Abból az egyik az előtte lévő kis ponyvás teherautó volt" – idézik a szemtanút, akihez szerszámokkal egy munkásbrigád is csatlakozott, hogy a helyszínen a motorháztetőt felfeszítve az akkumulátorokról mielőbb lefeszítsék a sarukat.