Anyja és a későbbi áldozat eltartási szerződést kötöttek, amiből a későbbiekben több vita is adódott az idős ember és a fiatal férfi között. A tettet is egy vita előzte meg, amikor a fiatal amellett döntött, inkább megöli a nyugdíjast, így anyjával hamarabb juthatnak az ingatlanhoz. A TV2 Tények című műsora csütörtökön este adta le a hírt: a gyilkosra elsőfokon korábban már kirótt elítéltet – 16 és fél év fegyházat kapott – most az ítélőtábla is helybenhagyta.

