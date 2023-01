Akkor a rendőrség közleményben megírta, aznap délután a Renault sofőrje a Kadocsa út felől hajtott az Olaj utca irányába, mikor a Berényi út 30-nál, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen nem adott elsőbbséget az ott haladó gyalogosnak és elütötte. A férfi az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. Azonosításához a Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai a lakosság segítségét kérték, ruházatáról fotókat is közöltek. Az ismeretlen férfi körülbelül 40-50 év közötti, sötétkék színű szabadidő nadrágot, beige színű kabátot, fekete sapkát, fehér színű sportcipőt viselt - írták.

Aznap egyébként volt egy másik gyalogosgázolás is, az a Zombori úton történt, és ugyancsak egy gyalogos-átkelőhelyen szabályosan közlekedő gyalogost sodort el egy másik autós. A sérültet kórházba kellett vinni.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatától a feol.hu most azt kérdezte, sikerült-e azonosítani a múlt heti gyalogosgázolás áldozatát? Ha igen, mi árulható el róla? Az állapotával kapcsolatban adhatnak-e felvilágosítást? A rendőrség válaszában tömören ezt írta: "tájékoztatjuk, hogy Székesfehérváron, a Berényi úton 2023. január 18-án délután történt gyalogosgázolás sértettjét a rendőrség azonosította, a férfi pécsi lakos."

Vélhetően a fenti két eset is arra sarkallta a helyi rendőrséget, hogy nagyobb erőkkel ellenőrizzék, vajon megkapják-e az elsőbbséget a gyalogosok a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken. Így volt ez a január 23-i akció során is, és erre a jövőben is gyakran számítani lehet majd - közölték.

Egyúttal egy meghökkentő, fedélzeti kamerás videót is közzétettek, melyben hajmeresztő és életveszélyes helyzeteket mutatnak be. Olyan szituációkat, amikor az autósok egyértelműen megszegik elsőbbségadási kötelezettségüket. Ezt a felvételt itt nézhetik meg.