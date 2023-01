A tapasztalatok szerint Gárdony tóparti szakaszát és a gyógyfürdőt is sokan látogatták a téli szünetben – szögezte le a város polgármestere beszámolójában, ám az örömbe üröm is vegyült, ugyanis nem csak kedves vendégek, de rongálók is jártak a város közterületein ebben az időszakban. Mint kiderült, igazi ámokfutás zajlott a téli szünet idején a tóparton: volt, ahol a sekély vízbe dobáltak sziklákat, máshol - a Holdfény sétány új parkjában - pedig vélhetően szilveszteri rakétázók hagyták ott maguk után a szemetet. De voltak olyanok is, akik valamilyen különös indíttatástól vezérelve jelzőtáblákat szereltek le a helyükről és dobálták azokat a Velencei-tóba. Tóth István polgármester szerint a január eleji jó széllel szörfösök is érkeztek – a városvezető úgy véli, hulladékot ők is hagytak itt maguk után. „Van olyan lakos Gárdonyban, aki nem háborodik föl ezeken az eseményeken?” – tette fel a költői kérdést.