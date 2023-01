– Vasárnap délután önkéntes tűzoltóink az új tűzoltószertár belső kialakításán dolgoztak, amikor Tordasra kaptunk riasztást: személygépjármű motortere lángolt. Tűzoltóink 3 perc múlva úton voltak és 8 perccel a riasztás után már egy vízsugár bevetésével oltottuk a járművet – számolt be közösségi oldalán a kisvárosi lánglovagok.

A baracskai vasútállomás közelében egy autó letért az útról. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

Forrás: Marton ÖTE

Beszámolójukból az is kiderül, hogy nem csak ehhez a káresethez vonultak ki:

– Szombaton a késő esti órákban a baracskai vasútállomás közelében közúti balesetnél avatkoztunk be. Szerencsére egyik káresetnél sem történt személyi sérülés. Hétfőn is folytatódott a sorozat, két riasztásra is vonultunk. Mindkét eset tévesnek bizonyult: az elsőnél a telefonos bejelentés, míg a második alkalommal a beépített tűzjelző rendszer jelzése bizonyult valótlannak – olvasható a posztban.