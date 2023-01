Mivel több erőszakos esemény is történt szilveszterkor, melyek közül kiemelkedik egy, a mentők által említett szúrt seb is, a rendőrségnek is feltettük a kérdést, hogyan telt az óév utolsó és az újév első napja. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának válaszában ez áll: -A múlt év utolsó napján a Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársait két esetben riasztották erőszakos magatartást tanúsító személyekkel szembeni fellépés érdekében. Az egyik esetében december 31-én éjjel egy óra előtt hét perccel tettek bejelentést arról, hogy Székesfehérváron, a Dr. Koch László utcában található szórakozóhelyen verekedés történt, melynek során egy férfi megsérült. Az eset kapcsán csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A másik cselekménnyel kapcsolatban ugyanazon a napon, délután két óra körül a székesfehérvári, a Piac téren található autóbusz-állomásról kértek segítséget, mivel előzetes szóváltást követően egy férfi a biztonsági őrt egy alkalommal arcon ütötte, majd dulakodás alakult ki közöttük, melynek során a földre kerültek. A járőrök a támadót, egy 21 éves helyi férfit elfogták és előállították. Őt a nyomozók garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták.

Ezek voltak hát az erőszakos cselekmények, ám a mentők szúrt sebet is említettek. Erről az ügyről annyit árulhat el jelen pillanatban a rendőrség, hogy január 1-jén 1 óra 20 perckor a járőrök megjelentek Velencén, a Tópart utcában, mert egy ukrán állampolgárságú, ittas állapotú férfi egy éles késsel megsebesítette önmagát. A Gárdonyi Rendőrkapitányság az ügy körülményeit jelenleg is vizsgálja.

Megkérdeztük azt is, hogy voltak-e ittas sofőrök, esetlegesen kirívó esetek az utakon, utcákon? A rendőrség válasza, illetve tapasztalata meglehetősen örömteli. A sajtószolgálat így felelt a kérdésre: -A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai nemcsak az év utolsó napján, de valamennyi napon, nemcsak Székesfehérvár bel- és külterületén, hanem a megyében található közutakon is rendszeres közlekedésrendészeti ellenőrzést tartanak a közlekedés biztonságának javítása és a balesetek számának csökkentése érdekében. A szilveszteri időszakkal kapcsolatban tapasztaltak alapján elmondható, hogy a kollégák nem intézkedtek az átlagostól eltérő, kirívó számú ittas járművezetővel vagy közbiztonságot veszélyeztető sofőrrel szemben.