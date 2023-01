- Az ötéves kislányunkkal voltam otthon, amikor délelőtt egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valamilyen furcsa hang jön a kémény felől. Kihúztam a kéménycsövet, hogy megnézzem, mi lehet az, de emiatt az egész ház pillanatok alatt megtelt füsttel. Gyorsan kiszaladtam az udvarra, hátha onnan látok valamit: a kéményből egy nagyon sötét füst szállt fel, mintha gumit égettek volna. Szerencsére erre járt a körzeti megbízott, aki gyorsan hívta a kislángi önkéntes tűzoltót – idézte fel a történteket a feolnak Salamon Zsoltné. Az önkéntes tűzoltó szerencsére gyorsan megérkezett, felment a padlásra, s közben a sárbogárdi tűzoltók is megérkeztek. Az édesanya úgy tudja a tűzoltók elmondása alapján, hogy mivel egy régi házról van szó, a vályog alapú kéménybe egy fa gerendát is beépítettek és feltehetően ez kaphatott lángra, majd azt követően a kémény belső falára lerakódott kátrány is begyulladhatott.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

- Sajnos gyorsan, két hét alatt kellett egy házat vásárolnunk, hogy tudjunk a négy gyerekkel lakni, mert ahol albérletben laktunk, onnan mennünk kellett. Nemrég vettük meg ezt a házat, s az volt a terv, hogy idén nekiállunk a szükséges felújításnak. Tudtuk, hogy a tető sincs jó állapotban, de a szakemberek szerint az idei telet ki kellett volna bírnia – teszi hozzá szomorúan Salamon Zsoltné.

A tűzoltók felülről poroltóval oltották a tüzet, alul pedig vízzel. Nem akarták a házat elárasztani, mert vályog alapú épületről van szó. A kéményt életveszélyessé nyilvánították, így azt el kell bontani. ráadásul a kémény mellett ki kellett bontani a tetőt is, mert a kémény vályogrésze szétrobbant.

Emiatt a család a négy gyermekkel most kénytelen két, energiazabáló hősugárzóval fűteni. Ráadásul csak az édesapa dolgozik most, nagyon nehéz a család helyzete.

Tegnap egyébként információnk szerint a kislángi önkormányzat munkatársai is a helyszínen jártak, hogy felmérjék, miben tudnak segíteni, ám a mostani helyzetben minden segítség elkél.

- Megmondom őszintén, szégyellem a helyzetet, a párommal nem akartunk a nyilvánossághoz fordulni, de most már úgy látjuk, egyszerűen nem maradt más lehetőségünk. Elsősorban nem pénzt szeretnénk kérni, hanem alapanyagot vagy a munkában segítséget. Ha akadna egy mesterember, aki a kéményt újjáépítené, azzal, el sem tudom mondani, mennyit segítene nekünk – tette hozzá az édesanya, akit a 0630/6812902 mobiltelefonszámon vagy szerkesztőségünk email címén keresztül érhetnek el a segíteni szándékozó emberek.