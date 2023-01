2023. január 2-án egy siklósi nő tett feljelentést a rendőrségen, miszerint egy férfi pár nappal korábban azzal csalta az otthonába, hogy feleségül veszi. A nő a férfi "csábítására" Enyingre utazott, ahol akarata ellenére a férfi arra kényszerítette, hogy közösüljön vele, és rá akarta venni, hogy prostituáltként neki dolgozzon. A sértett elmondása szerint a férfi többször fizikailag is bántalmazta őt, sőt egyszer egy késsel is megfenyegette. Elvette az ékszereit és a mobiltelefonját is.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály segítségével végül az otthonában fogták el a férfit, aki más bűncselekmények miatt is bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll. A rendőrök a lakóingatlanban tartott kutatás során a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható bizonyítási eszközöket lefoglalták.

A nyomozók a 37 éves elkövetőt erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerítve elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka kísérlete bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit a Székesfehérvári Járásbíróság 2023. január 5-én elrendelt.