Három rendőrre támadt rá egy férfi csütörtök késő este Budapest XI. kerületében - adta hírül portálunk is. A rendőrök eredetileg azért mentek ki a helyszínre, mert bejelentést kaptak arról, hogy egy őrjöngő férfi beszakította szomszédja ajtaját. A férfi egy majd' 30 éves rendőrt olyan súlyosan megsebesített késével, hogy már nem tudták megmenteni az életét. A legelső híradások óta kiderült, a gyilkosság áldozata Baumann Péter főtörzsőrmester, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja volt.

Most minden rendőrautón gyászszalag jelzi a hiábavaló halál fájdalmát

Fotós: Horváth-Buthy Lilla

A rendőrök is egy emberként gyászolják szolgálat közben elhunyt kollégájukat. Most Fejér összes rendőrautóján fekete gyászszalag lebeg, minden rendőrségi épületen, így a városi kapitányság és a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság homlokzatán is fekete zászló jelzi a gyászt, közösségi oldaluk borítóképe elsötétült. „Nyugodj békében, Péter!” - búcsúznak kollégái a főtörzsőrmestertől, aki februárban lett volna 30 éves.