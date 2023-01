Edina – kérésére hívjuk így – kezdetben szűkszavúan írta le a történteket: két, húsz év körüli férfi akarta megverni a párját január 14-én az egyik távolsági járaton. A történettel a közösséghez igazából segítségért fordult: mivel párja fél egy következő atrocitástól, arra gondoltak, beszereznek egy önvédelmi sprayt. Kérdéseinkkel ezzel kapcsolatban – a paprika- vagy gázspray beszerzési módjáról, annak használati lehetőségeiről, szabályozásáról érdeklődve – a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk. Válaszaikat egy következő cikkünkben ismertetjük, addig azonban Edina segítségével elmeséljük, mi is történt az ominózus szombati napon.

A hölgy lapunknak elmondta, a Kincsesbánya–Székesfehérvár járaton a húsz év körüli fiatalok a busz leghátsó ülésén ültek, míg párja a menetirány szerinti jobb oldalon, két üléssel előrébb. – Pénzt dobáltak felé és papírgalacsinokat, minden ok, minden előzmény nélkül. A párom szólt nekik, hogy hagyják abba, ne dobálják, mire a fiatalok azt mondták neki, hogy ha leszállnak, megverik. Ez elől próbált meg elmenekülni, méghozzá úgy, hogy Fehérváron, a György Oszkár térnél leszállt a buszról: bár ott nem volt megálló, szólt a gépjárművezetőnek, hogy álljon meg – és ő szerencsére megtette. Így le tudott lépni, a fiatalok pedig "búcsúzóul" a középső ujjukkal mutogattak neki. Aztán, hogy mindenképpen elkerülje a találkozást, bement a piacra. Itt jött azonban az újabb fordulat: a fiúk, miután leszálltak a végállomáson, szintén oda mentek be, így folytatódott a kötekedés. Végül a virágárus hölgy, akitől a párom segítséget kért, szólt nekik, hogy tűnjenek el, máskülönben hívja a biztonsági őrt. A fiúk kimentek az épületből, de a bejáratnál megvárták a páromat. Ezért ő a hátsó kijáraton ment ki, elkerülve az újabb találkozást, és talán a verést is... – mesélte lapunknak Edina.

Kérdésünkre válaszolva hozzátette, a rendőrségen nem tettek feljelentést, mivel úgy gondolták, "csak" piszkálták a páros férfitagját, ám ezt a döntésüket utólag már bánják. Ahogyan azt is, hogy nem szóltak a gépjárművezetőnek (az utasok többsége nő volt, így ők sem mertek szólni), de reménykedtek a legjobbakban. Ezért néznek most önvédelmi lehetőségek után – s remélik, az incidens nem ismétlődik meg újra.