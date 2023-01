Bő két héttel ezelőtt történt az eset: december 15-én, a Bory Jenő Általános Iskolába járó egyik diáklány megpróbált átkelni az utca egyik oldaláról a másikra. Mivel a Palotavárosban a kanyargós utakon gyakorlatilag nincsenek zebrák (csak a körforgalmaknál), így kénytelen volt az utat keresztezni. Éppen akkor jött arra egy autó, amelyik ugyan fékezett, de a találkozást már nem tudta elkerülni. A történtekről az egyik közösségi oldalon osztottak meg egy bejegyzést, melyben keresik azt az arra járó hölgyet, aki azonnal a 15 éves lány segítségére sietett: „Hatalmas köszönetet és hálát küldenek a hölgynek, aki jelen volt és minden tőle telhetőt megtett, hogy segítsen a gyermeknek. Tudomásom szerint ő hívta ki a mentőket is. Isten áldja meg jótéteményéért.” – fogalmazott a bejegyzés írója, akinek az egyik ismerősével történt az eset.

A család egyáltalán nem haragszik a sofőrre, tudják, hogy az illető az ütközés miatt olyan szinten sokkot kapott, hogy gyakorlatilag képtelen volt bármit is tenni, reagálni. Abban is biztosak, hogy nem szándékos gázolásól volt szó, akár rosszullét vagy fáradtság is lehetett a baleset mögött. Remélik tehát, hogy a sofőr is jól van. Viszont a gyermek segítségére siető hölgynek szeretnék megköszönni, amit tett, de mivel a nevét nem tudják, nem találtak jobb ötletet arra, hogy üzenjenek neki, mint a közösségi oldalt. A bejegyzés írója azt kéri a feolon keresztül is, hogy ha az illető magára ismer, keresse meg őt akár portálunkon keresztül is.

Úgy tudjuk, a 15 éves lányt a kórházba szállítást követően alaposan kivizsgálták és megfigyelés alatt tartották. Enyhe agyrázkódással megúszta a találkozást, s nem törött el semmije sem. Később az orra néha vérzett, de ma már teljesen jól van.

Vezető képünk illusztráció!