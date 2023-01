A székesfehérvári hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, amelynek során a műszer kimutatta a szén-monoxid jelenlétét. Személyi sérülés nem történt, az épület lakója az udvaron várta meg az egységet. A helyszínre a gázszolgáltató szakembere is kiérkezett.



A szén-monoxid színtelen, szagtalan, mérgező gáz. A leggyakrabban akkor jön létre, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz vagy vízmelegítő meghibásodik, vagy a működésük során a környezetükben nincs elég levegő. A szén-monoxid-mérgezések megelőzése érdekében tanácsos a nyílt lánggal működő berendezéseket évente egyszer szakemberrel megnézetni. Gondoskodni kell arról is, hogy környezetükben a levegő-utánpótlás biztosítva legyen. Nem elég néha ablakot nyitni, állandó, automatikus szellőzésre van szükség, ezért az új, jól szigetelő ablakokba is légbevezetőt kell szerelni. Mivel a szén-monoxidot sem az emberek, sem az állatok nem tudják kiszagolni, nélkülözhetetlen egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni ott, ahol nyílt lánggal működő eszközzel fűtenek vagy melegítik a vizet.