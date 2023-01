Sofőrök rémálma válhatott volna valósággá 2022. december 19-én hajnalban az M6-os autópálya kulcsi felüljárójánál, amelyről középkorú férfi akarta levetni magát az alatta száguldó járművek elé. A vaksötét mellett köd is nehezítette a tájékozódást, ráadásul a férfi sötét ruhában volt. Szerencsére az öngyilkosjelölt a mobiltelefonját is magával vitte, amikor 2 óra 40 perc körül gyalogosan távozott kulcsi otthonából, és miután átmászott a híd egyméteres korlátján, elkeseredésében felhívta a segélyhívó 112-es számát.

– Percek alatt ott voltunk, és ahogy a szolgalmi útról lépésben haladva rákanyarodtam a felüljáróra, a ködlámpa fényében felismertük, hogy tényleg van ott valaki – kezdte Benke Dániel főtörzsőrmester, Iváncsa körzeti megbízottja. – Alig lehetett látni, de így is ijesztő kép tárult elénk, mert tudtuk, mennyire keskeny a korláton kívüli párkány, amin állt; arról nem is beszélve, hogy hideg és párás idő volt. Megcsúszhatott volna, ráadásul csak az egyik kezével fogta a csövet, mert a másikkal telefonált.

A főtörzsőrmester megállt a szolgálati kocsival, és a társával, Boda Tamás zászlóssal, Kulcs körzeti megbízottjával rögtön kiszállt. Tudták, gyorsan kell cselekedniük, de a férfit megrémíteni sem akarták.

– Nyugodt hangon köszöntem rá, és megkérdeztem, miért mászott át a felüljáró korlátján, amire annyit mondott: „szar napom volt, öngyilkos akarok lenni” – idézte fel Benke Dániel. – Erre úgy reagáltam, hogy „higgye el, nem ez a megoldás”, de alighogy elkezdtem a lelkére beszélni, azt vettem észre, hogy még mindig vonalban van a segélyhívó diszpécserével. Abban a tejfelködös sötétben tényleg alig lehetett látni, és a kollegámmal gondban is voltunk, hogy miként tudnánk megragadni a magas korlát mögött álló férfit, amikor ő azt mondta: „az egyikükkel beszélni akar a segélyhívó munkatársa.” Rögtön tudtam, hogy ez a vissza nem térő pillanat, és utólag hálás is vagyok a diszpécsernek, aki ezt szándékosan kérte tőle. Ahogy a férfi a telefonját felém nyújtotta, két kézzel ragadtam meg a karját, a kollegám pedig áthajolt a korláton, és átkarolta. Megtermett ember volt, megszenvedtük, mire átemeltük a magas korláton. Ő közben sírva fakadt, és kérte, ne haragudjunk rá. A rendőrautóban aztán lenyugodott, és elmondta, munkahelyi problémák miatt lett mindenből elege, és alkoholt fogyasztott, mielőtt a felüljáróra kisétált. Kivittük a hatos úthoz, ahol a kiérkező mentősök átvették.

Hat éve tragédiával végződött egy hasonló eset az M6-os Fejér megyei szakaszán.

– Akkor egy besnyői férfi sétált ki a Fácános pihenő melletti mezőgazdasági felüljáróra, ugyanígy a hajnali sötétben, és miután átmászott a korlátján, egy arra közlekedő kamion elé vetette magát. Később kiderült, ő maga is kamionsofőr volt – tájékoztatott Farkas Tibor alezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság autópálya alosztály Iváncsa vezetője, és hozzátette, az érintett szakaszon le kellett zárják a fél pályát, és a helyszínelés négy órán át tartott.

Hihetetlen, de Benke Dánielnek egy héttel korábban is volt egy életmentése.

– Besnyő külterületén egy férfi személyautóval elakadt az egyik földúton, önerőből nem tudott kiszabadulni a traktorok sáros nyomvonalából, és nem jött arra senki – magyarázta a főtörzsőrmester. – Akkor hívta a segélyhívót, amikor már a kihűlés jeleit mutatta, és zavart is volt, mert mint kiderült, cukorbeteg volt. Aznap Fridrich Ferenc törzszászlóssal, Rácalmás körzeti megbízottjával láttunk el közös szolgálatot, és mivel a szolgálati autóval nem tudtunk bemenni érte, felhívtuk az iváncsai alpolgármestert, és az ő terepjárójával hoztuk ki a mentősökhöz. - olvasható a Zsaru Magazin Facebook oldalán.