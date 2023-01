Az online-sebességkalkulátort segítségül hívva megállapítható, hogy egy körülbelül 20 kilométer per órás átlépésnél több tízezer forintos büntire és négy bűntetőpontra számíthat. Ha már autósok: 2023.01.01 től nem kell, hogy a forgalmi engedélyt és a jogosítványt mindig maguknál tartsuk a közlekedés során, hazánkban. A rendőrség a helyszínen, elektronikusan is tudja ellenőrizni ezeket az igazolványokat. Ám a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) közleményben felhívta a közlekedők figyelmét: bár az autósoknak nem muszáj maguknál tartaniuk az autó forgalmi engedélyét és a jogosítványt, baleset esetén továbbra is meg kell adniuk a kárrendezéshez szükséges adatokat. Közlekedjünk körültekintően!



Vezető képünk illusztráció!