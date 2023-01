Két helyen is baleset történt egymástól 500 méterre. Az egyik személyautó a szalagkorlátnak ütközött, az eleje összeroncsolódott. Ettől nem messze egy Ford vezetője a pályán eddig ismeretlen okból megcsúszott és az előtte haladó Mercedes kisbusznak ütközött. Az ütközés erejétől a kisbusz megpördült és a forgalommal szemben állt meg. A Ford is keresztbe fordult. A kisbusz szerelői rakománya az úttesten szóródott szét. A forgalmi akadályt a székesfehérvári tűzoltók pályaszere és egy fecskendője szüntette meg a pázmándi önkéntesekkel. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a forgalom is, ha lassan, de beindult , két sávon. A kivonuló mentőknek nem akadt dolga, személyi sérülés nem történt.

Fotós: E. Várkonyi Péter