A katasztrófavédelem kötelékében dolgozó tűzoltókat több helyre is riasztották, tudtuk meg a szóvivőtől. Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados elmondta: -Kigyulladt tujákhoz és égő tűzijátékmaradványokhoz riasztották a tűzoltókat szilveszterkor Fejérben, Bicskén pedig egy nyitott garázsban keletkezett tűz pirotechnikai termék miatt, ám személyi sérülés egyik esetben sem történt. Szabad területen hagyott, égő tűzijátékmaradványokhoz riasztották a tűzoltókat december 31-én kora este Dunaújvárosban is. A Nagy Imre utcában és az Október 23. téren parázsló pirotechnikai termékeket a város hivatásos tűzoltói eloltották. Újév hajnalán szintén tűzijáték okozott tüzet Dunaújvárosban. A Magyar úton egy családi ház mellett kapott lángra egy másfél méter magas tuja, a tüzet a lakóknak sikerült eloltaniuk.

Az örökzöldek máshol is megsínylették az ünnepet. A szóvivő beszámolt arról, hogy Bodajkon ugyancsak pirotechnikai termék miatt gyulladt ki egy családi ház melletti tuja teteje. A lángok továbbterjedését a lakók megakadályozták, az izzó fát a móri önkormányzati tűzoltók eloltották.

Mint megtudtuk, a házak is veszélyben voltak. Például Bicskén egy családi ház mellé épített, félig nyitott garázs gyulladt ki. Az udvaron meggyújtott tűzijáték eldőlt és berepült a garázsba, ahol az ott tárolt tárgyak, valamint a tetőszerkezet is lángra kapott. A bicskei önkormányzati és önkéntes tűzoltók fékezték meg a tüzet, a gyors beavatkozásuknak köszönhetően a lángok a lakóházra nem terjedtek át. Az oltási munkálatok közben a garázsból két propánbutángáz-palackot vittek ki.

Megkérdeztük azt is, hogy a korábbi évekhez képest milyennek mondható az ő szemszögükből az idei szilveszter? A szóvivő úgy fogalmazott: -Tavaly szilveszterkor tűzijáték miatt egy alkalommal volt szükség tűzoltói beavatkozásra Fejérben. Akkor egy Mezőkomáromban álló családi ház udvarán parkoló személygépkocsi gyulladt ki, amelyet az önállóan beavatkozó lajoskomáromi önkéntes tűzoltók oltottak el. Két éve tűzeset miatt szilveszterkor nem kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.

A sok káreset és a még több alkohol miatt az egyébként is leterhelt mentőszolgálatnak még többet kellett dolgoznia. A szilveszteri eseményekről Pápai Imre számolt be. A vezető mentőtiszt elmondta: -A feladatszámot tekintve a korábbi éveknél erősebb forgalmat bonyolítottunk le. Ez mindig egy erős időszak a mentőellátás szempontjából, ennek megfelelően alakult az elmúlt év utolsó, illetve az újév első napja. Nem kevesebb, mint 131 alkalommal riasztották a mentőket 24 óra leforgása alatt. Az ittas személyek viszonylag nagyobb számban voltak, ezek mellett ugyanúgy előfordulnak azok a belgyógyászati esetek, amik egyébként is a mindennapi mentő feladat a részei. Sajnos az ittasságból kifolyólag voltak erőszakos cselekmények, verekedés is, sőt késelés is történt az éjszaka folyamán. Pápai hozzátette, hogy pirográfiai eszközök okozta sérülésekhez ezen a szilveszteren nem riasztották a szolgálat ügyeleteseit.