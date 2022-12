A megyehatáron, az M1-es autópálya zsámbéki szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon három autó is a felhajtó végén állt, egyikük-másikuk tolatni is kezdett. Két fekete jármű nem önszántából tette ezt: az autópályához legközelebb egy fehér Kia kényszerítette őket visszavonulásra, lehúzódásra. Mindezt egy fedélzeti kamera rögzítette. A kamera tulajdonosa a Kia mellé surrant, és megkérdezte, mi a sofőr terve, aki válaszul csak annyit mondott: ő nem akar öt órát ülni az autópályán a dugóban, mert szerinte áll a pályán a forgalom – adta hírül honlapján a BpiAutósok csapata. Itt azt is hozzáteszik: azért legalább 60 kilométer per órás sebességgel araszolgattak a pályán haladók...

A hajmeresztő elképzelés itt látható: