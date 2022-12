Egy mentőhelikopter érkezett és a posta melletti nagyobb területen talált megfelelő, leszállásra alkalmas területet.

Ahogy a város vezetésétől megtudtuk, a Fáy lakótelepre riasztották a mentőket egy súlyos esethez. Időközben kiderült, a páciens állapota jobbra fordult, így a mentőhelikopter – szerencsére a beteg nélkül távozhatott.

Fotós: Zelenák Tibor

Az arra járók nagy meglepetésére, pontosan olyan gyorsan és hangosan távozott, mint ahogy leszállt.

Fotós: Zelenák Tibor

A kíváncsiskodók számára mint kiderült, a mentőhelikopter modern mentéstechnikai eszközökkel, lélegeztető, újraélesztő, ultrahang készülékekkel, fejlett radar- és navigációs berendezésekkel is fel van felszerelve. Átlagos sebességgel óránként 240-280 kilométer is képesek megtenni. Leginkább az idő rövidsége miatt alkalmazzák ezeket a szállító eszközöket, ami függ a helikopterek bázis helyétől és a riasztás helyszínétől is, de az összes bevetést figyelembe véve, ez nem több, mint 11-13 percnél.