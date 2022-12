Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2022. februárjában Sárkeresztúron, a Dózsa György utcában egy férfi szándékosan gázolt el egy 16 éves fiatalt, tolatva ismét áthajtott rajta és közben egy másik, 14 éves fiatalt is elsodort, majd elhagyta a helyszínt. A 16 esztendős sárkeresztúri kamasz a szakszerű és gyors kórházi kezelés ellenére röviddel az esetet követően életét vesztette.

A gázolással kapcsolatban a rendőrök rövid időn belül beazonosították a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, helyi illetőségű, 32 éves férfit, akit előállítottak és őrizetbe vettek.

Felkerestük Jászberényiné Király Teodórát, a Fejé Megyei Főügyészség szóvivőjét azzal kapcsolat hol tart most a gyanúsított ügye. Kérdésünkre elmondta, hogy az ügy még nyomozati szakban van. Az elmúlt hónapokban többször is meghosszabbították a 32 éves férfi letartóztatását, 2023. január 1-ig pedig letartóztatásban is marad a gyanúsított.