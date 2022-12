Gyorsan döntött, telefonon hívta a papát, aki azonnal hazasietett, és lányával elkezdte oltani a szobából a tetőrészt. Később felment a padlásra is, és vödörrel próbálkozott lányával, de a tűz erősebb volt náluk. Idővel a mama is hazaérkezett Velencéről, a munkából, és immáron már hárman próbálkoztak. Sajnos nem sikerrel. A gázpalackot még időben kivitte az udvarra Laci bácsi. Ha későn is, de jól döntöttek, amikor értesítették a tűzoltókat, akik a helyszínre érve gyorsan megfékezték a gyorsan terjedő parazsak lánggá válását. A gyors oltással Beáta másnapra kikészített szalagavató ruháját is megmentették, de felvenni már nem tudja, mert a füstszag beitta magát az anyagba. Több napig kell majd szellőztetni és többször kimosni..

a papa az udvarra mentette a veszélyből gázpalackot

Fotós: E. Várkonyi Péter

A helyi polgármester Reichenbach Mónika, is látta a faluba érkező szirénázó, kéklámpás, székesfehérvári tűzoltókat. Miután megkapta a hírt, a jelzőrendszere alapján, hogy a tüzesek nem hagyták el a falut a Vadász utcai házhoz sietett.

- Miután láttam, hogy a kémény, amely egy gerendára volt építve, és ezt a gerendát lebontották a tűzoltók, értesítettem Köllő Zoltánt, a falu egyik ácsmesterét és Varga Norbert faművest, akik faanyagokkal és szerszámokkal érkeztek, és kipótolták a tetőn keletkezett több méteres lyukat a deszkáikkal. Így a hideg nem „húz” be a lakásba. Később megérkezett az ügyeletes kéményseprő is, aki életveszélyesnek minősítette a kéményt. Ezt azonnal teljesen le is kellett bontani, - mondta a polgármester. Egy külső kéménnyel lehet majd pótolni a régit, aminek az ára csaknem 300 ezer forint. Ehhez járult hozzá a polgármesteri hivatal, azonnali átutalással. – fejezte be.

Fotós: E. Várkonyi Péter

Sajnos a villanyt le kellett kötni a hálózatról, mert az elégett kábeleket pótolni kell. Ehhez a segítség még délután hat órakor sem érkezett meg. A fényeket a gyertyák és az alkalmi elemlámpa adta.

Az anyagi segítség máshonnan is várható, ahogy Kiss Annamária, az Adventi Szeretetséta szervezője mondta. A mai sétán résztvevők egy kihelyezett öblös üvegbe gyűjthetik a bajbajutott családnak az anyagi támogatást. Az este az 5-ös számú családhoz indultak a sétálók, ennél a háznál tették ki a tulajdonosok a gyűjtéshez a „perselyt”. Vera asszony, Beáta édesanyja, sírva köszönte meg a pázmándiak önzetlen segítségét…