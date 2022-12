Az egységek egy égő konténert kihúztak az utcára. Az épületet hetvennyolc lakó hagyta el – tudtuk meg akkor a katasztrófavédelemtől.

Az egyik lakó portálunk megkeresésére elmondta, hogy éppen a testvérénél karácsonyozott, amikor jött a hívás a szomszédjától, hogy azonnal jöjjön haza, mert a társasházat mindenkinek el kell hagynia: – Nekünk a kutyánk volt otthon egyedül, őt kellett menekíteni, míg másoknak a családot. A tűz okát nem tudom, valószínűleg valaki valami olyat dobott le a szemétledobóba, amit nem kellett volna. Iszonyat volt erre rohanni haza... – mesélte a neve elhallgatását kérő lakó. Hozzátette, körülbelül egy 20 percre kellett elhagyniuk a lakóknak az ingatlant, majd visszamehettek otthonukba.

Az olvasónk által beküldött fotón (vezető képünk) jól látszik, mennyire megolvadt a szemetes konténer a tűzben.

Egy másik ott lakó is megosztotta tapasztalatait a december 25-ei, esti tűzesettel kapcsolatban. – Elsőre nem tudtuk, mi a baj, csak hallottuk a tűzoltókat. Pont vacsoráztunk, így nem is éreztük a füstszagot. Csak amikor kinéztem a lépcsőházba, akkor láttam, hogy nagy füst van. Így gyorsan felöltöztettük a kicsit és szaladtunk is lefele. Már öltöztetés közben hallottuk, hogy jönnek a tűzoltók felfelé és mindenhova bedörömböltek, hogy figyelmeztessék az itt élőket. A lakók figyeltek egymásra, lefelé menet szóltak mindenkinek, akik pedig nem voltak otthon, felhívták őket telefonon.

Hasonló élményeit osztotta meg velünk egy harmadik, ugyancsak neve elhallgatását kérő lakó. – A tűzről már csak akkor értesültünk, amikor itt voltak a tűzoltók. Már jöttek felfelé és mindenhova "bedörömböltek". Mi már előtte láttuk, hogy füst van a lépcsőházban, szóval felöltöztettük a gyermekünket és mentünk is lefelé. Ha jól emlékszem, körülbelül 45 percet voltunk lent, ez idő alatt a tűzoltók átszellőztették a teljes lépcsőházat. Visszajönni akkor lehetett, amikor a – talán – tűzoltóparancsnok mindenkit visszaengedett. A lakók, míg zajlott az oltás, mind lent voltak a ház mellett.