A közösségi médiából értesültünk a történtekről; eszerint az egyik szaunázó kapott epilepsziás rohamot. "Szerencsére a folyosón, ahol mások is észlelhették a bajt" – jegyezte meg a bejegyzés írója, aki azt is hozzátette: "A két szaunamester, Tibor és Péter azonnal biztonságba helyezték, figyelték a légzését, keringését, és jéggel, mentolos illattal igyekeztek visszabillenteni őt a valóságba." A posztoló örömmel számolt be arról is, hogy az ellátás közben a fürdőzők nem állták körbe a vendéget, nem bámulták, hanem ablakot nyitottak, jeget hoztak, értesítették a hozzátartozókat. Aki pedig nem tudott segíteni, távozott.

– Tegnap ráadásul nem csak egy vendégünk lett rosszul: más helyzetben ugyan, de délelőtt is elkélt a segítségünk – ezt már Bene Péter, az egyik érintett szaunamester mondja lapunknak. – Ha valaki elesik, betöri a fejét, vérzik, elájul, azonnal közbelépünk, s arra is figyelünk, hogy megmaradjon az intimitás, azaz ne állják körbe, ne legyenek az emberek "katasztrófaturisták" – teszi hozzá.

Mint beszélgetésünkből kiderül, Péter részéről első kézből jött a segítség, mivel idestova tíz éve ő is az epilepsziások táborát erősíti. Szóval jól tudja, hogy egy roham esetén mit kell tenni, hogyan lehet tapintatosan értesíteni a hozzátartozókat, milyen gyógyszerekről kell érdeklődni a betegnél s hogy mi lehetett kiváltó ok. Hangsúlyozza, az ehhez hasonló eseteknél bárki közbeavatkozhat: stabil oldalfekvésbe kell fektetni az illetőt, úgy, hogy biztonságban, a leesés lehetőségét kizárva feküdjön, valamint ne álljuk körbe sokan, hogy elég levegőt kapjon. S hagyjuk, hogy magához térjen. A szájába viszont semmiképpen ne nyúljunk, még akkor sem, ha azon aggódunk, lenyeli a nyelvét – nem fogja, mondja Péter.

– Amikor a vendégek kijönnek a szaunából, nekünk kötelező a helyszínen maradnunk, hogy mindenki egészségi állapotát nézzük, ellenőrizzük. Természetesen nem ismerjük a vendégeink kórtörténetét, amikor a fürdőbe érkeznek, de mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forró melegségből kijőve ne üljenek, ne feküdjenek le azonnal, hanem sétáljanak és pótolják a megfelelő vízmennyiséget – meséli. Ez történt december 6-án este is, amikor a szóban forgó, 30-35 év körüli férfi furcsán kezdett el viselkedni: üres tekintettel nézett, az érintésre nem reagált, a kérdésekre pedig nem válaszolt. – Ezután a szemén, a mozgásán és a kezeinek a remegésén láttam, hogy probléma van. Azt, hogy epilepsziáról van szó, onnan állapítottam meg, hogy annak tipikus jeleit mutatta, vagyis a teste összeszorult, remegni kezdett, még leültetni is nehéz volt.

A szakszerű, Péter saját bőrén korábban ugyancsak megtapasztalt ellátás azonban sikerre vezetett. Még mentőt sem kellett hívni. A férfi két-három perc múlva elkezdett magához térni, nyitva voltak a szemei, reagált is, azonban tíz-tizenöt perc kellett ahhoz, hogy teljesen rendbe jöjjön, megnyugodjon. A roham ugyanis nemcsak fizikailag, de lelkileg is megterheli a szervezetet, az embert. – Egy öt-tíz perces roham felér egy két-három órás kondizással – érzékelteti az epilepszia súlyát Péter, aki érintettként igyekszik minden tapasztalatával segíteni a hasonló helyzetben lévőket – a Fürdőn belül és azon kívül is.