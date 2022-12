Elképesztően balesetveszélyes videót osztott meg a BpiAutósok.hu portál. Egy autó az M7-esen, Székesfehérvártól 24 kilométerre, nagyjából a Váli-völgyi pihenő környékén a szakadó esőben megelőzött egy kamiont, majd visszasorolt a külső sávba. Ezután előzte meg őt nagy sebességgel egy Skoda, amelynek vezetője néhány pillanattal később hirtelen beletaposott a fékbe. Amikor a mögötte haladó autós kisorolt a külső sávba, hogy megelőzze, a Skoda vezetője a szakadó esőben berántotta elé, a külső sávba az autóját, miközben továbbra is fékezett.

Amint az "áldozat" a portálnak megküldött levelében írta, lehet, hogy a skodás szerint ő túl lassan előzte meg a kamiont: "Én ekkor 110-115 km/h körüli sebességgel vezettem, ebben az esőben ezt tartottam biztonságosnak. Ennél a fékezéses és manőverező jelenetnél a mögöttem haladó soktonnás pótkocsis kamion is fékezni kényszerült."

A fékezést persze valami más is kiválthatta, hiszen a szakadó esőben jóval kisebb a látótávolság, ám a megfélemlített autós szerint a másik kocsi vezetője "az előzést befejezve először fékezni kezdett, engem is fékezésre késztetve, majd amikor el akartam kerülni, – úgy érzem szándékosan balra is, jobbra is – elém húzódott."

Egy biztos: a szerencsén is múlott, hogy nem lett baleset a történtekből.