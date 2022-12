Mint írták, több szemtanú is azonnal a 75 év körüli beteg segítségére sietett, mentőt hívtak és a telefonos utasítások szerint megvizsgálták a férfit, aki ekkor már nem lélegzett. A rutinos mentésirányító azonnal több egységet riasztott és a helyi orvosi ügyeletet is a helyszínre vezényelte, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bátor bejelentőket. Perceken belül helyszínre érkező bajtársaink emelt szinten folytatták az életmentést, amit az utcán összegyűlt tömeg reménykedve figyelt. Az időben megkezdett mellkasi nyomások rövidesen sikerre vezettek és a férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők - zárta sorait a mentőszolgálat.

A feol.hu munkatársai is mielőbbi felépülést kívánnak a betegnek!