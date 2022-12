Ahogy azt megírtuk, a velencei önkormányzat és a Velence korzó közti perben még elsőfokon sem született döntés, bármennyire is reménykedett ebben mindenki. Az önkormányzat abban reménykedett, hogy elköszönhet az üzemeltetőtől, a Gomi Kft-től, akivel felmondta a szerződését, a Gomi pedig abban reménykedett, hogy a bíróság megerősíti az igazukat. Erre tehát még várni kell, de mindemellett újabb jogi lépésekre lehet számítani. A Velence Korzó üzemeltetője ugyanis kifejtette álláspontját, mely szerint több lehetőségük is lett volna a bevételszerzésre. Ezek elmaradásáért az önkormányzatot teszik felelőssé: „az 5 éves fenntartási időszak lejárta mellett az üzemeltetés kapcsán létrejött koncessziós szerződés több más projektelem használata, így pl. a strand használata tekintetében is lehetőséget ad bevételszerzésre, arra, hogy belépőt szedjünk a strandolásért és a hozzá tartozó szolgáltatásokért. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a területhez járó földhasználati jogosultság is az üzemeltetőé, így pl. azok a kereskedelmi, vendéglátó egységek, amelyek közül sokan évek óta nemcsak bérleti díjat nem fizetnek, de a földhasználatért sem, főképpen az Önkormányzat és a Polgármester biztatására, azoktól is jogi úton fogjuk követelni az elmaradt összegeket, mint ahogy az Önkormányzat tekintetében is peres úton fogjuk érvényesíteni igényünket az általa okozott károkért, elmaradt bevételekért, illetve a Korzóhoz, üzemeltetési területünkhöz tartozó egyik parkoló területen folyó önkormányzati díjbeszedés okán is. Itt szintén hangsúlyozzuk: az üzemeltetés, a strandolás hatósági feltételeinek megteremtése, a hozzájuk tartozó személyzet foglalkoztatása és a minőségi rendezvények - mint ahogy még sok más - jelentős költséggel járnak, ezeket is bevételekből tudjuk fedezni. Gazdasági társaságként tevékenykedünk, bevételből élünk…” – áll a közleményben. Újabb jogi hercehurcára számíthatunk tehát Velencén.