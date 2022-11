A megyeszékhely lakosai több közösségi oldalon is tömörülnek, védve, támogatva magát a várost, vagy éppen szűkebb pátriájukat, a lakónegyedet, városrészt. Ezen oldalak egyikén, konkrétan a Szeretlek Székesfehérvár csoport oldalán újra meg újra felbukkan egy besurranó tolvaj, vagy legalábbis egy olyan személy, aki, ahogy azt a rendőrség szakemberei mondanák, alaposan gyanúsítható ezzel a cselekedettel. Már többször is lefényképezték telepített kamerával, telefonnal és mindig fel is tették az említett felületre. A besurranók szúnyoghálót vágva jutnak be titokban vagy éppen nyíltan becsengetnek és kérnek egy fejfájás elleni szert. Amíg a jóhiszemű, segítő szándékkal megáldott vagy éppen büntetett lakó feltúrja a házipatikát, addig a besurranó megszerzi amiért jött, ha más nem, hát felderíti a terepet egy későbbi, üres házban tartott látogatás eredményessége érdekében.

Felkerestük a Fejér Megyei Rendőr főkapitányság sajtóosztályát, hogy megtudjuk, egyáltalán keresi-e a rendőrség a szóban forgó, sok helyen megforduló besurranót?

A rendvédelmi szervezet válaszában ez állt: - Még 2022. november 1-jén délelőtt érkezett egy lakossági bejelentés a rendőrségre arról, hogy Székesfehérváron, az Eötvös utca egyik ingatlanába ismeretlen személy besurrant, ott egy táskát vett magához, majd azzal távozni akart, azonban a tulajdonos megzavarta és feltartóztatta. A kiérkező rendőrök a lopáson tetten ért elkövetőt elfogták és a rendőrségre előállították A Székesfehérvári Rendőrkapitányságon kiderült, hogy a nő cselekményét úgy valósította meg, hogy azt megelőzően már több alkalommal gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók a megyeszékhelyen elkövetett lopás vétség vagy annak kísérlete miatt.

Szóval nem ez az első esete a hölgynek, amiről még a rendőrség is tud. Persze biztosan mások is űzik ezt a régi, viszonylag kevés energia befektetéssel járó, ám annál nagyobb haszonnal kecsegtető hivatást. Fel is tettük a kérdést, hogy mennyire jellemző Székesfehérvárra, illetve Fejér megye egyes területeire a besurranó tolvajok jelenléte, tevékenysége, illetve, hogy úgy nagyságrendileg hány ilyen eset van egy évben?

A rendőrség sem jót sem rosszat, sem tendenciákat nem tudott mondani, mert mint az közleményéből kiderült: -Nem vezetünk statisztikát arról, hogy Székesfehérváron és a megyében leginkább és legkevésbé mely területek azok, ahol hasonló módszerrel bűncselekményeket követnek el.

Persze jobb lenne már az elkövetés előtt elvenni a bűnözők kedvét a bűnelkövetéstől. Ebben nagy szerep jut annak, hogy mi lesz a következménye az efféle cselekményeknek. A rendőrségtől tudjuk: - A nyomozók a 2022. november 1-jei bűncselekménnyel összefüggésben a 27 éves székesfehérvári nőt őrizetbe vették, gyanúsítottként kihallgatták, és - tekintettel az újabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény elkövetésére - előterjesztést tettek letartóztatásának ügyészi indítványozására. A rendőrök az eljárás során azt is vizsgálják, hogy a gyanúsított összefüggésbe hozható-e további bűncselekmények elkövetésével.

Így talán az is megtörténhet, hogy több hasonló eset elkövetőjére is fény derül, azután, hogy lakat alá kerül a visszaeső besurranó.

Ez a fajta vagyonszerzési mód tipikusan olyan, ami közben nem ritka az, hogy az elkövető és az áldozat összefutnak, így felmerül a kérdés, hogy ha tetten éri a besurranót a tulajdonos, bérlő, szóval a ház, lakás lakója, akkor mi a teendő? Milyen jogai vannak annak, aki birtokon belül van? Például korlátozhatja-e a besurranó személyes szabadságát a rendőrök kiérkezéséig?

A rendőrfőkapitányság válaszában ez áll: - Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja és visszatarthatja, de köteles őt a nyomozó hatóságnak haladéktalanul átadni, vagy a rendőrséget értesíteni a nap 24 órájában hívható 112-es telefonszámon.

Azt is megkérdeztük, hogy mi van akkor, ha az elkövetőnél bármilyen fegyver van és ha igen, felléphet-e a besurranó ellen fegyverrel a sértett? Erre a kérdésre éppúgy nem kaptunk választ, mint arra, hogy ha rendőrkézre kerül az elkövető és elítélik, akkor milyen büntetési tételek rettentik el a bűnismétléstől?



Vezető képünk illusztráció!