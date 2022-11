Csütörtökön 16 órakor érkezett a riasztás a NOÉ Speciális Kutató-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez a Fejér megyei TIK ügyeletről az MMSZOSZ Balassagyarmati Mentésirányítási Központján keresztül, miszerint Dunaújvárosban eltűnt egy kamion sofőrje. A pákozdi egyesület 3 fővel és 2 kutyával érkezett a helyszínre, ahol a rendőrség már nagy erőkkel dolgozott. Az egyenruhások indították el az első keresőkutyát, amely 5-600 méter után elveszítette a nyomot. A második kutya, amely már a NOÉ speciális egyesülethez tartozott, ugyanígy járt, valamint Dari Csaba és kutyája, Mex sem jutottak tovább az adott pontnál, hiába próbálkoztak.

Amit az esetről tudni lehet, az az, hogy egy keceli férfi megérkezett Dunaújvárosba, majd rakodás miatt megállt egy cégnél – ahol azonban ezt a műveletet még nem tudta elvégezni, így félreállították, hogy töltse le a pihenőidejét. Délelőtt 11 órakor látták őt utoljára, majd délután már érkezett a bejelentés, hogy egy üres kamion vesztegel az út mellett. A rendőrség átvizsgálta a járművet, ahol mind a sofőr iratait, mind a pénztárcáját megtalálták, csak a telefonját vitte magával. Illetve hányás nyomait is megtalálták, így vélhetően valamitől rosszul lett a keceli férfi.

Mex bevetésre készen a helyszínen

Forrás: Dari Csaba

Dari Csaba, az egyesület vezetője elmondta, hogy a keresésre, a minőségi munkára nagyon kevés idejük volt, hiszen már hamar sötétedik. Az erdőnek csak egy részét tudták átvizsgálni, ami sajnos kevés, arról nem beszélve, hogy ott a Duna is, ahol szintén bóklászhat az eltűnt. Az – elmondása szerint – külön rosszul érintette Csabáékat, hogy a mobilszolgáltató még a rendőrség kérésére sem adhatta ki a cellainformációkat, pedig ilyen esetben ez hatalmas segítség lehetne a keresőcsapatok számára, mert egy leszűkített területen végezhetnék a munkájukat. Persze benne van a pakliban, hogy a telefon és az eltűnt személy nem egy helyen van, de mindenképp támpont lehetne, ha ilyen információk a birtokukba jutnának, mert ezzel akár életet is menthetnek.

Csabának volt egy rossz megérzése, hogy már nem fogják életben találni az eltűnt sofőrt, de szerencsére tévedett, ugyanis szombaton., a kora délutáni órákban kapta a hírt: a sofőr életben van, megtalálták. Vasárnap egyébként újra belevágott volna a keresésbe, a közösségi oldalon közzé is tett egy felhívást, hogy újra útnak indulnak, és várnak minden segíteni vágyó embert. Azt elmondta, hogy a bejegyzés közzététele után rengeteg üzenet érkezett, több egyesület is szeretett volna csatlakozni a kereséshez, illetve drónokkal is át tudták volna vizsgálni a helyszínt, ám szerencsére ezt az akciót lefújhatták. Csaba mindenesetre köszöni mindazoknak, akik jelentkeztek és segíteni szerettek volna, nem hitt a szemének, hogy mennyi üzenet érkezett, ezért pedig nagyon hálás, és örül, hogy a rossz megérzése most nem igazolódott be.