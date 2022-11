Szűcs Tamás szeptember 29-én tűnt el nyomtalanul, miután otthonából egy koncertre indult barátaival – írja a kekvillogo.hu.

A Budapest Parkból tűnt el a koncertet követően, miután egy taxiba akart beszállni, de az nem vette fel. A férfit azóta sem látták.



Felesége, Lilla folyamatosan reménykedik, hogy kedvesét megtalálják.

Forrás: origo.hu

Házasságuk harmonikus volt, férjét a munkahelyén, a Pátria nyomdában is tisztelet övezte. A család mindent elkövetett, hogy megtalálják. A rendőrség nem kezelte eltűnését bűncselekményként, mivel egy felnőtt emberről volt szó, aki szabad akaratából bárhova távozhatott.

A családtagoktól DNS-mintát vettek, hogy azonosítani tudják a Dunában talált holttestet, ha valóban Szűcs Tamásról van szó.

A leírtak alapján Szűcs Tamás ruházata megegyezik azzal, amit a vízben talált férfi viselt – tudatja az oldal.



Nem tudni, mi történhetett azon az éjszakán, de a férfi jól érezhette magát, mert ahogy kiderül, az ismerőseinek több videót is küldött a buliból.

Miután nem sikerült taxit fognia, gyalog indult el Buda irányába, de a Rákóczi hídnál nyoma veszett. A nála lévő telefonja utoljára éjjel két órakor adott le jelet.



Felesége Lilla nem hitte, hogy a vízbe esett volna, akkor azt gondolta, elrabolhatták. A család is nyomozott a férfi után, kereső kutyákat is bevetettek, mivel a rendőrség nem indított nyomozást az eltűnésekor. A család a Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület segítségével kutatott a férfi után, de a korábbi esőzések sok nyomot elmostak. A keresést nehezítette, hogy sem cellaadatokat, sem biztonsági kamera felvételeket és bankkártyás vásárlásokról való visszaigazolásokat sem tudtak kérni, mivel nem volt bizonyíték arra, hogy bűncselekmény történt volna.

A szerettein kívül a Pátria Nyomda munkatársai is közreadták eltűnt igazgatójuk fotóját.

Teljes bizonyosságot csak a DNS-vizsgálat hozhat, amelynek eredménye várhatóan csütörtökön lesz.