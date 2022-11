Bizonyára többen jártunk már úgy, hogy az utolsó percben vettünk észre egy rosszul kivilágított biciklist, autóst egy ködös napon. Ugyanilyen veszélyes, ha valaki sötét kabátban gyalogol az út mentén, vagy lép le az úttestre. Főleg, ha mindezt nem a kijelölt gyalogátkelőhelyen teszi. Szerencsére a láthatóságon lehet javítani. Éppen ez volt az apropója a “Light Friday” elnevezésű akciónak, amely november 4-én, pénteken valamennyi megyeszékhelyen – köztük Székesfehérváron is – különféle láthatóságot javító közlekedésbiztonsági eszközöket: fényvisszaverő mellényeket, karpántokat és kerékpáros villogókat osztottak.

„A nagy érdeklődésre való tekintettel, ameddig a készlet tart!" – jegyezte meg viccesen Illés Mihály r. alezredes a Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára. És, bizony valóban sokan voltak kíváncsiak a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kitelepülésére. Pár perccel a meghirdetett kilenc órai kezdés előtt már tucatnyian várakoztak a sátor előtt. Ahogy azt az egyik sorban várakozó helyi lakostól megtudtuk, a közösségi oldalon szerzett tudomást az akcióról és mint minden évben, idén is kilátogatott a rendezvényre, ezzel is példát mutatva kortársainak és a fiatalabb nemzedék tagjainak. Apropó, fiatalabb nemzedékek! Több fehérvári intézmény, köztük a Németh László Általános Iskola nebulói is szép számmal tették tiszteletüket az eseményen, sőt az egyik bátor ötödikes a helyszínen tartózkodó Fehérvár Televíziónak elmondta Illés Mihály r. alezredestől tanultakat, hogy miért is oly fontos hordaniuk biciklis és gyalogos diáktársainak a kapott közlekedésbiztonsági eszközöket.

Illés Mihály r. alezredes a Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára készségesen válaszolt a diákok kérdéseire pénteken délelőtt

Fotós: Nagy Norbert

A Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára a FEOL-nek nyilatkozva hozzátette azt is, hogy a közös közlekedésbiztonsági kampány keretében a járművezetők az akcióhoz csatlakozott szervizekben október 17-e és december 4-a között Fejér megyében is térítésmentesen ellenőriztethetik a járművük láthatóságért felelős alkatrészeit, illetve a programban résztvevő optikai szaküzletek hasznos tanácsaik mellett díjmentes látás-ellenőrzéssel is várják az érdeklődőket. Illés Mihály hangsúlyozta, hogy a kampánnyal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, valamint a programban résztvevő szervizekről és optikákról, a www.latnieslatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.