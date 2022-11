Most is egy ilyen felvétel látott napvilágot. A történet főszereplője ezúttal egy Suzukis, a helyszín pedig az M6-ps autópálya, azon belül is Adony térsége. A videón jól látszik, hogy centiken múlott a frontális ütközés. Nem sokkal később pedig valószínűleg újabb veszélyes manőver következett, ugyanis a felvételt készítő kamiont beérte a Suzukis, tehát vélhetően valahol megfordulhatott. Egy biztos az őrangyalok szerencsére dolgoztak, így nem történt baleset.

Íme a videó, amelyet a Bp-i Autósok Közössége tett közzé: