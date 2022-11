Picassót a Blikk információja szerint még november 12-én délután 5-kor, az esti sötétségben öt férfi közelítette meg, cigarettát követeltek tőle, s mivel nem volt nála, ütni kezdték. Amikor az ütésektől a földre esett, a férfi elmondása szerint még akkor sem hagyták abba a verést. Kapott egy olyan erős ütést vagy rúgást, amitől a szemgolyója is kiugrott a helyéről. A szobafestőt reggel a munkaadója találta meg, emlékezett vissza a férfi, aki amúgy sincs élete legjobb formájában, hiszen a válása miatt most lakása sincs, a megverése estéjén is épp egy barátjához tartott, akinél meghúzhatja magát.

Az, hogy valakit egy cigaretta miatt, pontosabban annak hiánya miatt vernek meg ennyire, öt óra tájban Székesfehérváron, finoman szólva is furcsa, több kérdést felvető történet. Éppen ezért felhívtuk a Szent György Kórházat, ahol a férfit elvileg ápolják, hogy az állapotáról érdeklődjünk, de onnan a személyiségi jogok miatt nem kaptunk információt.

A megyei rendőrfőkapitányságon is érdeklődtünk, hogy az eset valóban megtörtént-e, illetve így történt-e? Érkezett-e a rendőrségre feljelentés az ügyben, és ha igen, zajlik-e nyomozás? A rendőrség válasza szerint a hivatkozott eset kapcsán a Székesfehérvári Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett elkövetése miatt indított nyomozást. A folyamatban lévő eljárás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást nem kívántak adni. Reméljük, kiderül, pontosan mi is történt azon a bizonyos kora estén!