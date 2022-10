Nem tudom elképzelni, milyen lelki világa van azoknak az embereknek, akik ezen az ünnepen nem tisztelik mások fájdalmát. Persze az emberek nagy része méltósággal ünnepel, azonban vannak olyanok is, akik ebbe a bensőséges ünnepbe is próbálnak belerondítani. Ennek okán a rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények és közlekedési balesetek megelőzésére, hiszen mindenszentek és halottak napja alkalmából egyre többen látogatják meg a temetőket, hogy az emlékezés virágait elhelyezve emlékezzenek elhunyt szeretteikre. A police.hu oldalon közzé tett közleményben hasznos tippekkel segítik a lakosokat.

Bűnmegelőzési tanácsainkban kiemelik, hogy a temetőben a táskánkat és egyéb értékeinket egyetlen pillanatra se hagyjuk őrizetlenül hozzátéve, hogy ne vigyünk magunkkal nagyobb összegű készpénzt, értéket magunkkal. Ha pedig kerékpárral, vagy gépjárművel érkezünk, lehetőség szerint a kijelölt, őrzött és kivilágított parkolót vegyük igénybe és ne hagyjunk értéket az utastérben! Míg a tömegközlekedési eszközön utazóknak ajánlják, hogy értékeiket a belső zsebükben, a táskájukat a testközelben tartsák. Az egyenruhások arra is felhívják a figyelmet, hogy idős szeretteinket mindenképpen kísérjük el a temetőbe, így jobban tudunk egymás biztonságára, értékeire vigyázni!

Végül hozzáteszik: „Szeretteinkről való megemlékezés méltóságának megőrzése érdekében kérjük, legyenek körültekintőek, vigyázzanak értékeikre, tartsák be a közúti előírásokat és tanúsítsanak türelmet a közlekedésben résztvevők iránt, hogy a hétvége valóban a kegyeletről és az élet tiszteletéről szóljon."