A megrázó esetről a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége számolt be közösségi oldalán. Ahogy írják, Gábor a szokásos körútján arra lett figyelmes, hogy egy idősebb úr próbál a tóból kikapaszkodni a tóból, sajnos sikertelenül. A halőr egy percig sem tétlenkedett és az idős úr segítségére sietett, így szerencsére nem történt tragédia. Sajnálatos azonban, hogy sokan végignézték a heroikus küzdelmet, sőt hallották is, ahogy a bácsi segítségért kiállt, azonban senki nem lépett a tettek mezejére. Az idős úr megúszta ugyan kisebb sérülésekkel és kihűléssel, de az emberi mulasztásnak akár komolyabb következménye is lehetett volna, és akkor most szomorú tényről kéne beszámolnunk.

Figyeljünk oda jobban egymásra, és segítsünk embertársainkon, ha bajba kerülnek, mert képesek vagyunk akár életet is menteni, és soha nem tudhatjuk, hogy nekünk, vagy egy hozzánk közel álló személynek mikor lesz szüksége segítő kézre. És ugye akkor mi is arra várnánk, hogy segítsenek?!