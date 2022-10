Előfordult ugyanis, hogy mögöttük egyszer csak motorosrendőrök jelentek meg, akik arra kérték őket: hajtsanak velük együtt a Sóstó Természetvédelmi Terület látogatói parkolójához. Itt zajlott ugyanis a rendőrség közreműködésével és a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Hatóságával, valamint a Technológiai és Ipari Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztályának munkatársaival karöltve egy teljes körű ellenőrzés.

A razzia részeként egy olyan, speciális padot is a helyszínre hoztak, amely a motorok teljesítményét vizsgálta. Miért fontos ez? Ránézésre egy segédmotoros kerékpárról megmondjuk – vagy legalábbis feltételezzük –, hogy legfeljebb 50 köbcentiméteres. Ez magában foglalja azt is, hogy a legnagyobb elért sebessége – átlagos körülmények között – 40-45 kilométer per óra lehet. A közlekedésben ezen adatok ismeretével veszünk részt, így mérlegelünk egyes helyzeteket. Előfordulhatnak azonban olyan, nem megengedett átalakítások, amelyeknek köszönhetően a teljesítmény növelhető, ezzel együtt pedig növekedhet a kismotor sebessége is. Külsői jelei ezeknek jellemzően nincsenek, vagyis becsaphatja a többi közlekedőt, s egyben balesetveszélyes helyzetet is teremthet vele a sofőr. Most, a razzia során ezt a tényleges teljesítményt vizsgálták a rendőrök Székesfehérváron, amikor a padra állították a járműveket.

Hasonló ellenőrzésekre számíthatnak még a közlekedők

Emellett a motorok műszaki állapotát, illetve a gépjármű-felelősségbiztosítás és a vezetői engedély meglétét is ellenőrizték az egyenruhások 10 és 15 óra között. S noha nem mindennapinak tűnik ez az akció, hasonló ellenőrzésekre a jövőben is érdemes számítaniuk a közlekedőknek – nem csak a motorosoknak! – a közlekedésbiztonság javítása érdekében.

