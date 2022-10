Edináék sokszor kijárnak a Kégl-kastély felé dámszarvasokat fotózni. Felfedeztek itt egy megfelelő helyet, ahova ha kiülnek, talán odajönnek az állatok és akkor lencsevégre kaphatja őket. A fotózás mellett szeretnek gombát keresni, de lepkézni is. Szerdán estefelé azonban egy nem várt "fenevad" is eléjük került. Az első pillanatban Edina arra gondolt, egy ugyanolyan rozsdás vasdarabról van szó, mint amilyet már korábban, több alkalommal is látott. Közelebbről megvizsgálva viszont egészen másnak tűnt ez a bizonyos tárgy.

Viktor korábban önkéntes katona is volt, így nem esett nehezére felismerni a nagyjából 35 centiméter nagyságú háborús eszközt. A robbanószerkezet megtalálásakor furcsállták, hogy a test a föld felett feküdt, pedig egyes részeire – jól láthatóan – földmaradványok tapadtak. Véleményük szerint valaki már megtalálhatta előttük a veszélyes tárgyat és kiásta azt a földből. Ők viszont egy pillanatot sem késlekedtek: hívták a 112-es segélyvonalat. Mivel pontos címet nem tudtak megadni, rákerestek a hely GPS-koordinátáira és azt adták meg a diszpécsernek az azonosításhoz. Talán öt percet kellett várniuk, hogy a környékre megérkezzen egy járőrautó. Mint kiderült, a koordináták nem voltak túl pontosak, így kimentek a rendőr elé a bekötőútig, majd bevezették őt arra a helyre, ahol a rozsdás vastárgyat észrevették. A rendőr, miután hitelesnek találta a bejelentést, a közelgő sötétedésre hivatkozva Edinát és Viktort hazaküldte.

Kiderült, a tűzszerészeket értesíteni a rendőrség dolga, magánszemélyként nincs is sok esélyünk elérni őket. Az ilyen esetekben a legjobb megoldás a segélyvonalat hívni. Edina és Viktor elmondása szerint a kiérkező rendőr már nem először találkozhatott hasonló esettel, mert nagyon pontosan le tudta írni, milyen robbanótest hever a földön. A rendőr szerint egy második világháborús aknavetőgránátról lehet szó, amit ha kilőnek, bombaként robban. A kiérkező rendőr azt is elmondta a megtaláló párnak, hogy ezen a környéken nagyon sok hasonló robbanószerkezetet találnak. Ennek az oka az lehet, hogy a második világháború során ezen a területen komoly harcok folytak.

A szerkezet további sorsáról egyelőre nem tudunk.