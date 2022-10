Az elsősorban a városlakók számára fenntartott közösségimédia-csoportban írta le történetét egy helyi férfi, aki az egyik szedreskerti ABC parkolójában, autójában üldögélve lett figyelmes egy párosra. Mint írja, a kedves pár – közülük is inkább az erősen ittas lány – mókásnak találta, hogy mindabba, ami az útjukba esik, belerúgnak, beleütnek. A bejegyzés szerint a fiatal "hölgy" egy villanyoszloppal, valamint egy csomagautomatával is összetűzésbe keveredett – utóbbinak nemes egyszerűséggel nekiszaladt.

Ezt követően értek el a férfi mellett parkoló szürke autóhoz, amelynek a visszapillantó tükre vált áldozattá: a lány beleütött egyet, amitől a tükör talán nem sérült meg, "csak" visszahajlott – találgatott a posztoló. Ezután a fiatalok futásnak eredtek, ám a férfi utánuk kiáltott, amire válaszul a lány visszament a tett helyszínére és "nekiállt háborogni".

– Kértem őket, hogy akkor most minden kocsin hagyjanak ott egy cetlit, hogy hogyan lehet elérni őket kártérítés miatt. Persze még jobban balhézott a lány, a srác meg állt bambán, mert nyilván nem volt annyi vér a pucájában, hogy vagy adjon egy elérhetőséget, vagy pedig kordában tartsa a csatak részeg barátnőjét. Mikor közölték, hogy biztos nem, akkor elővettem a telefont, hogy hívom a rendőrséget. Erre nyomban elkezdtek futni – pontosabban a srác futott és húzta magával a lányt – idézte fel az eseményeket a férfi, aki végül úgy döntött, nem fut utánuk, de nem is értesíti a rendőrséget. Cserébe közhírré tette ezt a történetet, hogy akinek kárt okoztak, feljelentést tudjon tenni. Döntése mellett úgy érvelt: mivel őt nem érte kár, ráadásul a tettesek elfutottak, nagyjából tehetetlennek érezte magát. Viszont akinek az autója megsérült, kamerafelvétel után kutathat.

A megjelölt esettel kapcsolatban a rendőrségre bejelentés vagy feljelentés válaszadásunkig nem érkezett – érkezett a gyors, hivatalos levél hétfő délután a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától. Tőlük megtudtuk, hogy a hasonló esetek szemtanúi akkor járnak el helyesen, ha a nap 24 órájában ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon bejelentést tesznek a látottakról, történtekről.

Az esetleges kártérítés intézésével kapcsolatban a rendőrség azt javasolja – most és a jövőre nézve is –, hogy amennyiben szándékos rongálás valósul meg, a járműtulajdonosok tegyenek be- vagy feljelentést a rendőrségen (az eljárásban nyilatkozhatnak a polgári jogi igényükről is) és azzal párhuzamosan a kár megtérítése érdekében keressék meg biztosítójukat.