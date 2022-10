A nyomozás adatai szerint a férfi 2009-ben ismerkedett meg a sértettel, valótlanul közös jövő ígéretével kecsegtette, megkérte, hogy költözzön hozzá kálozi otthonába. Mivel egyikőjüknek sem volt jövedelme, a férfi azzal az ötlettel állt elő, hogy a sértett utazzon külföldre, ott nyújtson szexuális szolgáltatást és a kapott pénzt adja át, amelyből meg tudja alapozni közös jövőjüket. A nő Angliában, Németországban, Svájcban és Ausztriában is végzett prostitúciós tevékenységet. Amikor a sértett már nem akarta folytatni a munkát, a férfi megfenyegette, illetve többször bántalmazta. A nő 2021. novemberéig rendszeresen folytatta a szexuális tevékenységet és abból összesen mintegy 5.000.000,- Ft-ot bocsátott a férfi rendelkezésére.

A férfi 2022 év eleje óta az ingatlanához tartozó, emberi tartózkodásra alkalmatlan helyiségben szállást biztosított egy férfi részére, aki különböző ház körüli munkákat, illetve a környéken szezonális munkákat végzett, és az abból származó bevétel teljes átadása révén dolgozta le a lakhatásának a költségeit. A sértett félt a férfitől, mivel bántalmazással fenyegette. A gyanúsított a jogtalan előny érdekében a sértett kiszolgáltatott helyzetét fenntartotta.

A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel – amely 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés – alaposan lehet tartani a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől, továbbá attól, hogy a tanúkat befolyásolná, megfélemlítené, az eljárás sikerét meghiúsítaná. A gyanúsított a cselekményt a vele szemben más bűncselekmény miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt, annak dacára követte el, vonatkozásában a bűnismétlés veszélye is fennáll.

A bíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a férfi letartóztatását, a döntés ellen a gyanúsított fellebbezett, tájékoztatott a Fejér Megyei Főügyészség

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda videót és képeket is tartalmazó közleménye itt érhető el.