Pázmándi darázskommandó Kápolnásnyéken

Nemcsak a pázmándi önkéntes tűzoltóknak volt különleges a csaknem 3 focilabda nagyságú darázsfészek Kápolnásnyéken, hanem az óvoda gyermekeinek is. Nekik Kocsisné Dőri Julianna, az óvoda helyettes vezetője, óvónő mutatta meg a nem hétköznapi természeti csodát a telefonján, amivel videót készített, és amit a kicsinyek többször is megnéztek. Ezen a rovarok félelmetes zümmögését is hűen hallhatták.

Fotós: E. Várkonyi Péter

Napelemek telepítése közben vették észre a veszélyt a szakemberek – meséli Domakné Vagyóczki Erika, a Napsugár óvoda vezetője. Füzesi Rajmund, a két Lőrincz László – apa és fia -, valamint Pálinkás Péter önkéntes tűzoltók, akik már többször láttak hasonlót, felkészülten érkeztek az épület padlására, ahol a darazsak „építménye” nagyra nőtt. Fotós: E. Várkonyi Péter A méhek elleni felszerelésükben, csípősvédő, hálós kalapban, vastag kesztyűben és ruházatukban, amely nyakig begombolva védte őket, csaknem negyed óra alatt szüntették meg a veszélyes helyzetet, nem várva meg, amíg a darazsak támadnak. A kápolnásnyéki önkormányzat már többször támogatta az önkéntes tűzoltó egyesületet anyagilag, így most annak tagjai egy kis viszonzásul grátisz elvégezték a veszélyes munkát. Igaz, a gyermekek soha nem mennek a padlásra, de ezzel a megelőző munkával azt is elkerülhetik most már, hogy váratlan támadás érje őket az óvoda területén… Fotós: E. Várkonyi Péter

