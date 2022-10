Ahogy azt október 12-én megírtuk, aznap délután a Tóvárosi lakónegyed néhány lépcsőházában magukat rendőrnyomozónak kiadó férfiak kopogtattak be a lakások ajtaján, azt kérdezve, nem tűnt-e el valami a lakásból. Be nem mutatkoztak, egy személyinek tűnő igazolványt mutattak fel pár pillanatra. Rendőrjelvényt – ha volt is náluk – a szemtanúk nem láttak. Akkor, még aznap megkérdeztük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot, igaz-e, valóban járják-e ezért a rendőrök a lakásokat, s ha igen, milyen betörések történtek az elmúlt napokban, amelyek miatt erre szükség van? Ezt még azóta sem tudjuk hivatalosan, a lakók azonban aggódnak – joggal. Vajon tényleg betörések vannak? Vagy valóban rendőrök voltak a bekopogtatók? Sokféle történetet meséltek ezután: többen hallották az elmúlt hetekben, ahogy valaki kívülről be akart nyitni a lakásba. Más arra lett figyelmes, hogy a zárba tettek kulcsot. Volt, ahová hajnalban kopogtattak be, de nem volt az ajtónál senki. Gyanús és ijesztő történetek ezek, a rendőrségtől továbbra is várjuk a válaszokat.

Addig is megkérdeztük az Országos Rendőr-főkapitányságot, milyen módon tudja egy átlagos civil állampolgár eldönteni, valóban rendőrrel van-e a dolga. Mint megtudtuk, ezt a kérdést a rendőrségről szóló 1994. XXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése szabályozza. Ez alapján elmondható, hogy a rendőrt az intézkedés során „a) az egyenruhája és azon elhelyezett azonosító jelvénye vagy b) szolgálati igazolványa és azonosító jelvénye igazolja. Ehhez kapcsolódva a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 5. § (1) alapján a polgári ruhában intézkedő rendőr az intézkedés megkezdése előtt szolgálati igazolványát és azonosító jelvényét fel is mutatja” – kaptuk az idézetet és a választ.

Ám ha a rendőr ezt nem teszi meg, vagyis nem mutatja fel szolgálati igazolványát és azonosító jelvényét bemutatkozáskor, megszólításkor, akkor azt javasolja a rendőrség, egyszerűen kérjük meg, hogy igazolja magát. Ha még mindig bizonytalanok vagyunk abban, hogy valóban rendőr az illető, jegyezzük meg a rendőr jelvényszámát és utólag hívjuk fel a 112-es segélyhívó számot. Jelvényszáma ugyanis minden rendőrnek kell, hogy legyen – akár civilben van, akár egyenruhában.