Az elmúlt napokban több helyen is azzal volt tele a sajtó, hogy országszerte – első körben Baranyában és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – motorosbarát szalagkorlátokká alakítják a már meglévő útelemeket. Mindezt az indokolja, hogy a statisztikák szerint országosan évente mintegy 1200-1300 motoros baleset történik, ennek nagyjából 5 százaléka, vagyis évi 50-60 eset halálos kimenetelű. A halálos motoros balesetek leggyakrabban útkanyarulatokban, pályaelhagyás miatt történnek – írta meg közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Így a szervezet 2021 végén megállapodást kötött a HUMDA Zrt.-vel, hogy a motorkerékpárral közlekedők védelme érdekében a szükséges helyeken a vezetőkorlátokat motoros-alácsúszásgátló elemekkel egészítsék ki.

Hasonló szalagkorlátok már találhatók Fejért körülölelve Pest, Komárom-Esztergom és Zala megyében is, így arra voltunk kíváncsiak, nálunk is várható-e ilyen fejlesztés. Kérdésünkre a Közút sajtóosztálya megerősítette, Fejér megye közútjain jelenleg nincsen telepített motorosbarát szalagkorlát. Mint kiderült, ez egy, a balesetek szempontjából örömteli helyzet miatt van így: "a megye közúthálózatára nem jellemzőek a motorosok által közkedvelt hegyi útvonalszakaszok, így az olyan pályaelhagyásos motorkerékpáros balesetek sem, melyek szalagkorlát-alácsúszás miatt súlyosabb következményekkel jártak volna. A szalagkorlátok kihelyezése előtt társaságunk és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága elemzi a motorosok által használt utak és a motoros balesetek jellegét, okát is. Ezek alapján keresi azokat a helyszíneket, ahol pályaelhegyásos balesetek fordulnak elő és fennáll a szalagkorlát-alácsúszás veszélye."

Vagyis bár explicit választ nem kaptunk arra, hogy a jövőben várható-e Fejér megyében motorosbarát szalagkorlát telepítése, a Közút leveléből nagyon úgy tűnik, a kevésbé kanyargós – és így biztonságosabbnak mondható – utak, valamint az ezzel összefüggésbe hozható kevesebb motoros baleset miatt itt egyelőre nem várható ilyen fejlesztés.