A nyomozás adatai szerint a férfi 2022. október elején folyamatosan próbált kapcsolatot felvenni volt élettársával, mert nem tudta elviselni, hogy a nő nem akar tovább vele élni.

A férfi azzal fenyegette a nőt, hogy őt és egyik rokonát is megöli.

A gyanúsított 2022. október 6-án reggel egy székesfehérvári autómosóban odalépett volt élettársához, és megpofozta. Miután a nő a földre esett, a férfi felrángatta, és alkarjával a nyakánál falhoz szorította volt párját, majd be akarta kényszeríteni egy autóba.

A férfi cselekményével a nő nagynénjének felszólítására hagyott fel.

A nő a történtek után feljelentést tett a rendőrségen, és amikor másnap volt párja megjelent a lakásánál, a rendőrök őrizetbe vették.

Az ügyészség a férfi előélete okán bűnismétlés veszélye mellett arra hivatkozással tett indítványt a letartóztatására, hogy feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné.

A Székesfehérvári Járásbíróság helyt adott az ügyészi indítványnak, és a férfi letartóztatását egy hónapra elrendelte.

A bíróság döntése ellen a terhelt és védője fellebbezést jelentettek be.