Hárman csengettek a maroshegyi házakba a betörés előtt

Néhány nappal ezelőtt egy maroshegyi lakos több, a városrészben történt betörésről számolt be a közösségi médiában. A történtekkel kapcsolatban felkerestük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot is, akik otthonunk megfelelő védelmére is felhívták a figyelmet.

Az internetes bejegyzés szerint az Aradi és a Borszéki utcákban történt betörés, méghozzá fényes nappal, a délutáni órákban. Kérdésünkre egy, a közelben lakó személy elmondta, hogy ő már a rendőrök kiérkezése után ért haza, akkor tudta meg, hogy az otthonától alig néhány házra élő idős hölgy házába törtek be. Mint megtudtuk, többen is láttak a környéken egy három fős bandát, akik házról-házra jártak és ahol tudtak, becsengettek, az ott élők szerint vélhetően így ellenőrizték, melyik házban tartózkodnak otthon a lakók. – Tudomásom szerint könnyen mozdítható dolgokat kerestek, készpénzt és ékszereket. Legalábbis az érintett idős hölgy elmondása erre utal, miszerint nála kiszórtak mindent a szekrényekből, de akkor este nem tudott többet mondani, mert a nyomrögzítés miatt még ő sem mehetett be a házba. Mivel nem tartott otthon értékeket, elvileg nem vittek el semmit, de az ajtót berúgták, ezért azt meg kellett javíttatni még akkor este – fogalmazott a neve elhallgatását kérő környékbeli lakos. Az esettel kapcsolatban felkerestük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot is. Tájékoztatásuk szerint betöréssel kapcsolatban október 11-én egy esetben érkezett bejelentés az Aradi utcából. A bejelentésben a sértett elmondta, hogy távollétében ismeretlen tettes felfeszítette az ingatlan bejárati ajtaját, majd a családi házba bejutva kutatni kezdett. Az eset körülményeit a Székesfehérvári Rendőrkapitányság jelenleg is vizsgálja. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy vagyonvédelmi szempontból az ingatlanok nyílászáróinak védelme meghatározó jelentőségű. – Kellő odafigyelés mellett érdemes alkalmazni a Magyar Biztosítók Szövetsége által minősített mechanikai biztonságtechnikai eszközöket, lehetőségekhez mérten pedig ezek mellé kérjék a vagyonvédelmi cégek elektronikus őrzését – hangsúlyozza a hatóság. Bűncselekmény észlelésekor a legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget, közölve a szükségek információkat, mint a személyleírás, a menekülés iránya. A helyszínt hagyják érintetlenül, de ha mégis bármilyen változtatás történik, azt jelezzék a kiérkező rendőröknek.

