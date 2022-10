Hónapok óta egyre több olyan poszt kerül ki a közösségi oldalakra, amikben arra panaszkodnak a Mancz–Semmelweis–Ősz utca lakói, hogy a szóban forgó területeken gyakoriak a hangoskodások, verekedések, megfélemlítve ezzel az ott élőket. Többen egyenesen élhetetlennek nevezték a környéket korábban, emiatt pedig sokan tettek már feljelentést a rendőrkapitányságon.

Ehhez jön még a bevezetőnkben megfogalmazott eset, amely végképp "bicskanyitogató". A neve elhallgatását kérő helyi lakos a szerkesztőségünkhöz kedden eljuttatott levelében így fogalmazott: – Székesfehérváron, a Semmelweis Ignác utcai parkolóban az autómnak mind a négy gumiabroncsát késsel kiszúrták, reggel vettem észre. Sajnos többször is előfordult már probléma ebben az utcában, dulakodások, kisebb-nagyobb balhék formájában. Én csak annyit szeretnék, hogy szereljenek fel egy kamerarendszert, mert ez már tarthatatlan, az így keletkezett, nekem okozott kár összege 100-150 ezer forint! – olvasható panaszlevelében, amiből az is kiderül, hogy az illetékes hatóság felé megtette a megfelelő lépéseket.

Az üggyel kapcsolatban feltettük kérdéseinket a rendőrségnek. A megyei sajtószolgálattól a következő választ kaptuk: "Tájékoztatjuk, hogy a hivatkozott esetben rongálás vétség gyanúja miatt folytat eljárást a Székesfehérvári Rendőrkapitányság" – erősítették meg a feljelentés tényét az egyenruhások.

Fehérváron a közterület-felügyelők jelenleg 239 kamera képét figyelik a térfigyelő központban

Fotós: Fehér Gábor/Archív

Emellett a város önkormányzatát is megkerestük az ügyben, afelől érdeklődve, hogy az olvasónk által említett kamerarendszer telepítését tervezik-e a jövőben, mintegy elrettentés gyanánt.

„A közterület-felügyelők jelenleg 239 kamera képét figyelik a térfigyelő központban. Az egyre bővülő állomány azért természetesen folyamatosan cserére is szorul, így idén a »kiöregedő« vagy időközben elromlott kamerák helyett – közbeszerzési eljárás útján – 22 db új dome kamerát szerez be az önkormányzat. Folyamatosan vizsgáljuk új helyszínek bevonását is, azonban azt látni kell, hogy mind a beszerzési árak, mind az üzemeltetési költségek drasztikusan emelkednek itt is.

A konkrét ügy kapcsán: a Semmelweis és a Mancz János utca környékén már most is működik több térfigyelő kamera. Lakótelepek esetében megnehezíti az optimális pont megtalálását az épületek száma és elhelyezkedése, illetve a növényzet sűrűsége is. A szakemberek vizsgálják további lehetséges helyszínek kamerával történő ellátását – ezen a környéken és más területeken is a városban –, amelyről akár már év végén dönthet a közgyűlés” – írta levelében a székesfehérvári önkormányzat.

Vezető képünk illusztráció!