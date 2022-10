Viszont fordítva is igaz: ugyanezt a netes szolgáltatást a rendőrök is felhasználják a munkájukhoz külföldön. A minap megjelent cikkünkkel kapcsolatban, amely a Google Street View panorámafelvételeket készítő autójának Fejér megyei megjelenéséről tudósított, kérdés merült fel olvasóink részéről lapunk közösségi oldalán. Volt, aki úgy vélekedett, hogy az interneten elérhető utcakép-térképnek lakóházakról készült panorámafelvételei megkönnyítik az illetéktelen érdeklődők dolgát. Szerkesztőségünk ezért a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysághoz fordult, hogy tisztázzuk tapasztaltak-e olyan bűnesetet, amikor egy betörésben közrejátszhatott, hogy az utcakép-térképek alapján a betörő előzetes helyszínfelmérést végzett.

Érdeklődésünkre a főkapitányság kommunikációs szolgálata a bűnügyi szakterület véleményéről az alábbi választ adta:

– A Google Street View alkalmazásban a szolgáltató általában annyit mutat, amennyit egy járókelő láthat, ezzel pedig nem kizárható, hogy illetéktelen személyek az online világ nyújtotta lehetőségeket kihasználva virtuális terepszemlét tartsanak. Mivel az internetes térképszolgáltató – figyelembe véve a lakosság egyéni jelzését a kifogásolható részletek, helyszínek megjelenítését illetően – kész egyéni jelzés alapján a kérdéses ingatlan, házhely, esetleg utcakép kitakarására, ezért javasoljuk az érintetteknek, hogy tájékozódjanak a térkép alkalmazásán belül, és szükség esetén jelezzék igényüket a kifogásolható részletek elrejtését illetően a szolgáltató felé.

Tájékoztattak továbbá arról is, hogy a rendőrség nem vezet olyan bűnügyi statisztikai nyilvántartást, amely kifejezetten annak a kimutatására irányul, milyen arányban fordul elő a vagyon elleni bűncselekmények esetén a virtuális utcatérképek felhasználása, igénybevétele a bűnelkövetők részéről. Mondhatnánk azt is, az érem másik oldala, hogy külföldi rendőrségek is aktívan használják munkájuk során az utcakép-térképet. Sajtóforrások szerint nem egy körözött bűnözőt fogtak el vagy éppen a bűncselekmény elkövetőit érték tetten ennek segítségével. A Cosa Nostrával rivális szicíliai (agrigentói) Stidda maffiaklán főnökét, Gioacchino Gamminót csaknem két évtizednyi spanyolországi rejtőzködés után tavaly decemberben azonosította és fogta el az utcakép-térkép alapján az olasz rendőrség.

A rablások és gyilkosság miatt 1998-ban elítélt maffiózó egy filmforgatás közben szökött meg a római Rebibbia börtönből 2002-ben. Azóta a spanyolországi Galapagar városkában Manuel álnévvel élt, megnősült, spanyol feleségével együtt étterme és zöldség-gyümölcs boltja volt. A Google utcaképe vezetett a nyomára: a felvétel Galapagarban saját boltja előtt készült róla, amint egy másik férfival beszélgetett. Más érdekes esetek is előfordultak, amikor a Street View hatékony eszköznek bizonyult a bűnözéssel szemben: New York-i és Sao Pauló-i drogárusok is buktak le a kameraképek alapján, olyan is előfordult az Egyesült Királyságban, amikor egy lakókocsitolvajt azonosított a rendőrség, de fogtak el mobiltelefon-tolvajokat Hollandiában és fegyveres betörőket Oklahoma Cityben. Tóth Sándor